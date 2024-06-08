بعد التكتم عليها.. كشف طبيعة إصابة مبابي

وذكرت شبكة "RMC سبورت" أن مبابي غاب عن التدريبات الجماعية، السبت، وأثيرت الشكوك حول جاهزيته للمباراة الودية المقررة أمام كندا غدا، بسبب معاناته من آلام في الظهر.وأضافت الشبكة: "الإصابة لا تبدو قوية، لكن لا مجال للمجازفة بإشراكه في ودية كندا، وقد يصدر بيان طبي بشأن حالته صباح الأحد".وكشفت أن مبابي (25 عاما) عانى من آلام الظهر، منذ ما قبل الفوز الودي على لوكسمبورج (3-0) الأربعاء الماضي، مشيرةً إلى أن مهاجم باريس سان جيرمان السابق يتلقى العلاج من هذه الإصابة، منذ انضمامه لمعسكر الديوك.وشارك لاعب ريال مدريد الجديد بهدف وتمريرتين حاسمتين، في الانتصار على لوكسمبورج، وسيلعب الديوك في المجموعة الرابعة بالبطولة الأوروبية، رفقة هولندا وبولندا والنمسا.