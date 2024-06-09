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اللاعبون الجدد لمنتخب العراق ينتظرون الظهور.. ماذا يدور في رأس كاساس؟

رياضة

2024-06-09 | 02:45
اللاعبون الجدد لمنتخب العراق ينتظرون الظهور.. ماذا يدور في رأس كاساس؟
1,010 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

حدد اللاعب السابق لمنتخب "أسود الرافدين" صادق سعدون، الوقت المناسب لظهور اللاعبين الجدد لمنتخب العراق وذلك قبل مواجهة فيتنام، في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا.

وكان الإسباني خيسوس كاساس استدعى 6 أسماء جديدة في القائمة الرسمية لمواجهتي إندونيسيا وفيتنام، في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقبل الحديث عن اللاعبين الجدد لمنتخب العراق، قال سعدون: "مدرب المنتخب العراقي كاساس هو أكثر شخص معرفة بخياراته، لذلك أجد بأن الشارع الرياضي يجب أن يكون هادئًا، لأن العراق يسير بالطريق الصحيح، وحاليًا هو يتصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية المزدوجة، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية".

وأضاف: "كاساس كان في قمة التركيز بمواجهة إندونيسيا الأخيرة، المدرب كانت قراراته واضحة، طالب الجميع بأن يركزوا على الفوز فقط وهذا ما رأيناه أمام إندونيسيا، ومن حق المدرب أن يتطلع إلى تحسين موقع الفريق في تصنيف فيفا، وأيضًا التفكير في الفوز فقط لاستمرار السلسلة وتجنب أي خسارة".

وأكمل: "المدرب كاساس معروف دائمًا بالظهور في الشوط الثاني من المباراة، أسلوب المنتخب العراقي ظهر عليه الحيازة والتحفظ، المدرب كان ذكيًّا عندما لم يزج باللاعبين الذين يصنعون الفارق في شوط المباراة الأول، كاساس حين أراد أن يحسم اللقاء حسمه بأدواته الخاصة في الشوط الثاني".
 
وزاد: "الثنائي يوسف أمين وعلي جاسم، قدما مباراة كبيرة أمام إندونيسيا، هما يمتلكان المهارة اللازمة لمواجهة أي منافس، وعلى المدرب أن يحافظ عليهما من الإصابات، لذلك أعتقد أن قرار جلوسهما على الدكة في بداية اللقاء كان قرارًا سليمًا".

وفيما يخص اللاعبين الجدد لمنتخب العراق أكد سعدون قائلاً: "اللاعبون الجدد لم يحن وقت إشراكهم بعد، أعتقد أن مواجهة فيتنام المقبلة هي الأنسب لعدة اعتبارات، من بينها أن المنتخب ضمن صدارة المجموعة، وأيضًا فإن كاساس سيمنح اللاعبين فرصة اللعب أمام الجماهير العراقية، التي من المتوقع أن تحضر بكثافة، لذلك أعتقد أن مباراة الثلاثاء هي التوقيت الأنسب"، بحسب winwin. 

وستقام المباراة بين العراق وفيتنام في ملعب البصرة الدولي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المزدوجة. 
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