المشي على العشب دون أحذية.. فيتنام يستعد لمواجهة العراق بطرق "غير مسبوقة"

وقد ظهر لاعبونا خلال الوحدات التدريبية بمعنويات عالية، إذ يأمل منتخبنا الظفر بنقاط المباراة وتحقيق العلامة الكاملة (18) نقطةً من أصل ست مباريات، إضافةً إلى الارتقاء في مستوى التصنيف الدولي، وستكون الجماهير العراقية حافزاً مهماً في هذا اللقاء التنافسي الذي يحتضنه ملعب جذع النخلة وبطاقته الاستيعابية لنحو 65 ألف متفرج، بغية تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، إذ التقى المنتخبان في ست مواجهات، فاز أسود الرافدين، بواقع خمس مرات، بينما كان التعادل الوحيد في تصفيات كأس العالم 2018 أثناء المواجهة التي انتهت نتيجتها بالتعادل بهدف لكل منهما خلال شهر تشرين الأول من العام 2015 وجرى يومها في العاصمة هانوي.بدوره، باشر المنتخب الفيتناميّ هو الآخر تحضيراته في محافظة البصرة التي وصل إليها صباح يوم أمس وكان في استقبال الوفد عضو الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة أمجد محمد، وبحسب صحف هانوي فإنَّ هذه المباراة ستكون الثانية لمدرب الفريق الكوري الجنوبي كيم سانغ سيك كما توقفت عند غياب للمهاجم نجوين فان توان عن لقاء العراق المقبل، بسبب حصوله على الإنذار الثاني خلال مباراة فريقه أمام الفلبين والتي كسبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ نال اللاعب البطاقة الصفراء الأولى في لقاء الفريق الأحمر وإندونيسيا منتصف آذار الماضي.هذا ويحتل المنتخب الفيتنامي المركز الثالث برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة عن إندونيسيا، وتبقى حظوظه في التأهل قائمة رغم صعوبتها إلا إذا (تغلب على منتخبنا أو تعادل معه) شريطة خسارة إندونيسيا من الفلبين بأي نتيجة كون فارق الأهداف يصب لمصلحة كتيبة المدرب سيك.