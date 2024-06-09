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هل سيشارك ميسي في مباراة الأرجنتين والإكوادور؟.. سكالوني يحسم الأمر

رياضة

2024-06-09 | 06:15
هل سيشارك ميسي في مباراة الأرجنتين والإكوادور؟.. سكالوني يحسم الأمر
553 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، الموقف النهائي لليونيل ميسي، قائد التانغو، من المشاركة في المواجهة الودية ضد الإكوادور، استعدادًا لمنافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي منتخب الأرجنتين، بنظيره الإكوادوري على ملعب "سولغر فيلد" بشيكاغو الأمريكية، في مباراة ودية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة، فجر يوم الاثنين المقبل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نهائيات النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا 2024، خلال الفترة من الـ21 من يونيو الجارى حتى الـ14 من يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا، 10 من أمريكا الجنوبية، و6 من أمريكا الشمالية.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي خاص بالمباراة: "ميسي سيلعب المباراة ضد الإكوادور، لكن لا أعرف ما إذا كان سيلعب المباراة كاملة أم لا؟، لكن الجمهور سيتمكن من رؤيته في الملعب وهذا هو الأمر المهم".

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي وبيرو وكندا، بينما يقع منتخب الإكوادور في المجموعة الثانية برفقة المكسيك وفنزويلا وجاميكا.

وسيفتتح منتخب الأرجنتين أحد أقوى المرشحين للفوز باللقب مبارياته ضد كندا، بينما يلتقي الأكوادور في أولى مبارياته في دور المجموعات بفنزويلا.

ويمتلك ميسي مسيرة حافلة على المستوى الدولي بقميص منتخب الأرجنتين في مختلف البطولات التي شارك فيها منذ عام 2005، حتى الآن.

ويعتبر ميسي الهداف التاريخى للمنتخب الأرجنتينى في جميع البطولات برصيد 106 أهداف، كما يأتي "البرغوث" في صدارة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ "التانغو" برصيد 180 مباراة.

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