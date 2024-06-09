يصفونهم بالمتسولين.. السومرية تنقل معاناة بائعي "العرقسوس" في البصرة (فيديو)

"بائع العرقسوس" مهنة موجودة في بعض محافظات العراق بشكل قليل وبأدواته المميزة وهي الإبريق الزجاجي أو النحاسي كبير الحجم الذي صنع خصيصا ليحافظ على برودة العرقسوس طوال اليوم، ويحمله بواسطة حزام جلدي عريض يحيط بالخصر ويتدلى منه إناء صغير للأكواب، بينما يمسك بيده اليمنى صاجين من النحاس يصدران صوتا مميزا ويحمل في يده اليسرى إبريقا بلاستيكيا.ينتشر قرابة 15 شابا من أهالي محافظة الديوانية وبقية المدن العراقية في عدد من شوارع البصرة لبيع "العرقسوس"، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، بحسب مراسل السومرية.لكن ارتفاع درجات الحرارة ليست مشكلتهم الأساسية، حيث تحدث بعضهم للسومرية عن جملة المشاكل التي يعانون منها في محافظة البصرة، ويقولون، "نتعرض للملاحقة المستمرة من قبل الشرطة وكذلك نتعرض للسجن احياناً"، مضيفين، "يطلقون علينا المتسولين لكن نحن ليس كذلك وكل ما نريده لقمة العيش، ونطالب وزير الداخلية بالتدخل لحل مشكلتنا".