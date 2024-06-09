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استبعد ميسي وكريستيانو.. نجم برشلونة يختار الأفضل في التاريخ
Alsumaria Tv
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اعتبر البرتغالي جواو فيليكس، نجم برشلونة المعار من أتلتيكو مدريد، النجم البرازيلي رونالدينيو بأنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.
وقال فيليكس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ندمت على بعض التصرفات التي قمت بها، وأفضل الفوز ببطولة اليورو على حصد جائزة الكرة الذهبية".
وأضاف: "كانسيلو اللاعب الأكثر مرحًا في غرفة الملابس ببرشلونة، ورونالدينيو في رأيي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".
وتابع النجم البرتغالي: "الألقاب أجمل شيء في كرة القدم، والانتقادات هي الأسوأ".
واختتم مهاجم برشلونة: "يجب أن تكون كل لمسة يد داخل المنطقة ركلة جزاء، كي لا يكون هناك أي جدال".
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