"لم يتبقَ لي الكثير".. رونالدو يستعد للأيام الأخير في مسيرته!

وقال قائد منتخب البرتغال، خلال تصريحات نقلها خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، على حسابه الرسمي عبر موقع "إكس": "لم يتبق لي سنوات عديدة في عالم كرة القدم، لذا يجب أن أستمتع بها".وأضاف: "أنا أحب كرة القدم، وكل مباراة لها طابع خاص".وأتم: "مجرد التخيل أنني أشارك في بطولة أوروبا مع منتخب البرتغال يجعلني أشعر بالفخر، فهو حلم مثلما كان عمري 20 عاما".ويبلغ رونالدو حاليا 39 عاما، وقاد المنتخب البرتغالي للتتويج بأول ألقابه في نسخة 2016، على حساب فرنسا.ويمتلك رونالدو، نصيب الأسد من الأرقام القياسية للنجوم الذين شاركوا في نسخ سابقة بالبطولة؛ حيث يعد هو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفا، بواقع هدفين في نسخة 2004، مع هدف واحد في 2008، و3 أهداف في كل من 2012، و2016، و5 أهداف في يورو 2020.