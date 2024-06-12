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التاريخ يفتح صفحة جديدة.. ما هي مكاسب منتخب العراق بعد الفوز على فيتنام؟

رياضة

2024-06-12 | 03:00
التاريخ يفتح صفحة جديدة.. ما هي مكاسب منتخب العراق بعد الفوز على فيتنام؟
3,940 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

نجح منتخب العراق في تحقيق الانتصار السادس له على التوالي في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بتغلبه على فيتنام بنتيجة 3-1، سهرة الثلاثاء.

وجاءت ثلاثية المنتخب العراقي عن طريق اللاعب حسين علي في الدقيقة (12) وعلي جاسم في الدقيقة (71) وأيمن حسين في الدقيقة (90) في اللقاء الذي احتضنه ملعب البصرة الدولي بحضور جماهيري غفير.
 
وبهذا الفوز وصل رصيد المنتخب العراقي إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات، فيما توقف رصيد فيتنام عند النقطة السادسة في المركز الثالث.

وبفوزه على فيتنام، نجح المنتخب العراقي في تحقيق 3 مكاسب من المواجهة نستعرضها في التقرير التالي:

*الارتقاء في تصنيف فيفا
نجح منتخب العراق في تحقيق هدفه الأهم قبل قرعة التصفيات الآسيوية الحاسمة نهاية يونيو/ حزيران الحالي، إذ استثمر خسارة المنتخب السعودي أمام ضيفه الأردني (2-1) في مباراة أجريت بذات التوقيت.

وبفوزه على فيتنام وخسارة السعودية، دخل المنتخب العراقي فعليًا في التصنيف الثاني بقرعة تصفيات آسيا الحاسمة والمؤهلة إلى كأس العالم، حيث سيرتقي المنتخب العراقي عدة مراكز مقابل هبوط المنتخب السعودي في التصنيف.

وقبل انتهاء نافذة مباريات التصفيات، احتل منتخب العراق المركز 58 عالميًا، في حين احتل المنتخب السعودي المركز الـ53.

*صناعة التاريخ
للمرة الأولى في تاريخ العراق، ينجح منتخب أسود الرافدين في تخطي التصفيات الآسيوية المزدوجة بالعلامة الكاملة، حيث وصل رصيد العراق إلى النقطة 18 بعدما انتصار في 6 مباريات كاملة.

مشوار العراق في هذه التصفيات كان مميزًا، حيث تلقت شباكه فقط هدفين في المقابل، نجح أسود الرافدين في تسجيل 17 هدفًا في 6 مباريات وهي حصيلة تهديفية جيدة، إذ أصبح المنتخب العراقي خامس أكثر منتخب يسجل في التصفيات المزدوجة بعد كل من اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وقطر.

*منتخب العراق يُكافئ الجماهير
بانتصاره على فيتنام اليوم، كافأ منتخب العراق جماهيره التي حضرت بقوة إلى البصرة، ليطمئن الجميع بمستوياته قبل الدخول في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

لاعبو العراق كسبوا حب الجماهير بالنتائج المميزة في التصفيات المزدوجة وهذا الأمر سيمنح الجماهير، حافزًا كبيرًا للتشجيع في التصفيات الحاسمة لتكون خير داعم للفريق العراقي كي يحلم بالتأهل للمونديال، خصوصًا أن منتخب أسود الرافدين لم يلعب الدور الحاسم من التصفيات على أرضه لسنوات طويلة جدًا.

وبفوز أمس عزز المنتخب العراقي، صدارته لترتيب المجموعة السادسة في التصفيات برصيد 18 نقطة، فيما توقف رصيد فيتنام عند النقطة 6 في المركز الثالث.

المصدر: winwin
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