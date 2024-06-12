المهاجمون في قفص الاتهام.. السومرية تستعرض مؤشر سلبي يلاحق منتخب العراق

ونجح منتخب العراق في تحقيق الانتصار السادس له على التوالي في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بتغلبه على فيتنام بنتيجة 3-1، سهرة الثلاثاء.وجاءت ثلاثية المنتخب العراقي عن طريق اللاعب حسين علي في الدقيقة (12) وعلي جاسم في الدقيقة (71) وأيمن حسين في الدقيقة (90)، وبهذا الفوز وصل رصيد المنتخب العراقي إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات، فيما توقف رصيد فيتنام عند النقطة السادسة في المركز الثالث.خلال مجريات الشوط الأول من المباراة، تحصل منتخب العراق على ركلة جزاء في الدقيقة الـ18 عندما كانت النتيجة تشير الى تقدم "أسود الرافدين" بهدف دون رد، لكن المهاجم مهند علي "ميمي" اضاعها وسط حسرة المدرب خيسوس كاساس.كما طالبت الجماهير الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المدرب الاسباني خيسوس كاساس، بالاهتمام في هذا الجانب المهم وتخصيص لاعب يجيد تنفيذ ركلات الجزاء بصورة صحيحة، خصوصاً وان العراق دخل في المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم.وشهدت المرحلة الثانية مشاركة 36 منتخبًا تم تقسيمها إلى 9 مجموعات حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات. وتأهل بشكل رسمي ومباشر لنهائيات كأس آسيا 18 منتخبًا تمثل متصدر ووصيف كل مجموعة.