https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-491067-638537797690982701.jpg
المهاجمون في قفص الاتهام.. السومرية تستعرض مؤشر سلبي يلاحق منتخب العراق
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز – خاص
كشفت مباراة المنتخب الوطني العراقي، امام نظيره الفيتنامي في اللقاء الذي احتضنه ملعب البصرة الدولي بحضور جماهيري غفير ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، مؤشر سلبي يلاحق رفاق أيمن حسين في خط الهجوم.
ونجح منتخب العراق في تحقيق الانتصار السادس له على التوالي في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بتغلبه على فيتنام بنتيجة 3-1، سهرة الثلاثاء.
وجاءت ثلاثية المنتخب العراقي عن طريق اللاعب حسين علي في الدقيقة (12) وعلي جاسم في الدقيقة (71) وأيمن حسين في الدقيقة (90)، وبهذا الفوز وصل رصيد المنتخب العراقي إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات، فيما توقف رصيد فيتنام عند النقطة السادسة في المركز الثالث.
*مؤشر سلبي
خلال مجريات الشوط الأول من المباراة، تحصل منتخب العراق على ركلة جزاء في الدقيقة الـ18 عندما كانت النتيجة تشير الى تقدم "أسود الرافدين" بهدف دون رد، لكن المهاجم مهند علي "ميمي" اضاعها وسط حسرة المدرب خيسوس كاساس.
هذه الركلة "الضائعة" سلطت الضوء على الركلات التي أهدرها لاعبي العراق في المباريات السابقة، وأخرها ركلة أيمن حسين في مباراة إندونيسيا في الجولة قبل الاخيرة، حيث تحصل العراق منذ بداية العام الجاري 2024، على 6 ضربات جزاء في كأس آسيا الأخير في قطر وتصفيات كاس العالم، تمكن اللاعبين من تسجيل 3 منها فقط بنسبة نجاح بلغت 50% وهو مؤشر يتعبر سلبي للمهاجمين.
كما طالبت الجماهير الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المدرب الاسباني خيسوس كاساس، بالاهتمام في هذا الجانب المهم وتخصيص لاعب يجيد تنفيذ ركلات الجزاء بصورة صحيحة، خصوصاً وان العراق دخل في المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم.
وأسدل الستار على المرحلة الثانية من مشوار التصفيات المشتركة والمؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وشهدت المرحلة الثانية مشاركة 36 منتخبًا تم تقسيمها إلى 9 مجموعات حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات. وتأهل بشكل رسمي ومباشر لنهائيات كأس آسيا 18 منتخبًا تمثل متصدر ووصيف كل مجموعة.
وفيما يلي المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2027 حتى الآن:
السعودية (البلد المضيف)
قطر (متصدر المجموعة الأولى)
الكويت (وصيف المجموعة الأولى)
اليابان (متصدر المجموعة الثانية)
كوريا الشمالية (وصيف المجموعة الثانية)
كوريا الجنوبية (متصدر المجموعة الثالثة)
الصين (وصيف المجموعة الثالثة)
عمان (متصدر المجموعة الرابعة)
قيرغيزستان (وصيف المجموعة الرابعة)
إيران (متصدر المجموعة الخامسة)
أوزبكستان (وصيف المجموعة الخامسة)
العراق (متصدر المجموعة السادسة)
إندونيسيا (وصيف المجموعة السادسة)
الأردن (متصدر المجموعة السابعة)
الإمارات (متصدر المجموعة الثامنة)
البحرين (وصيف المجموعة الثامنة)
أستراليا (متصدر المجموعة التاسعة)
فلسطين (وصيف المجموعة التاسعة)
>> انضم الى السومرية على واتساب