"اليويفا" يفصح عن حكم المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2024

وسبق للحكم الفرنسي البالغ 42 عاما أن أدار خمس مباريات خلال مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، بما فيها مباراة البرازيل أمام كوريا الجنوبية (4-1) في ثمن نهائي المونديال الأول في العالم العربي.كما أسندت لتوربان مهمة إدارة أربع مباريات في دور المجموعات في نهائيات كأس أوروبا 2016 و2020، علما بأن النسخة الأخيرة من البطولة القارية أقيمت بعد عام من موعدها بسبب تداعيات فيروس كورونا.وعلى صعيد المسابقات الأوروبية، قاد توربان قبل عامين نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في باريس (1-0)، إضافة إلى مباراة الذهاب في نصف نهائي هذا الموسم بين بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد التي انتهت بالتعادل 2-2 في ميونخ.