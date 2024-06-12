تشافي يوجه اتهاماً خطيراً لغوارديولا.. ماذا يحدث في برشلونة؟

وبعد جدل طويل حول مستقبله، قرر برشلونة إقالة تشافي بنهاية الموسم المنصرم، قبل عام واحد من انتهاء عقده.ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية، فضلا عن تصريحات خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، فإن السبب الأول لإقالة تشافي هو حديثه عن عدم قدرة النادي على منافسة كبار أوروبا بسبب الأزمة المالية.وفقا لما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز يتهم بيب غوارديولا، صديقه ومدربه السابق بأنه كان السبب وراء إقالته من منصبه.وبحسب ما جاء في التقرير، فإن تشافي ومحيطه يعتقدون بأن غوارديولا "كان يمني نفسه بأن يفشل في مهمته"، دون الكشف عن السبب الحقيقي لذلك.غوارديولا رد صراحة على هذا الاتهام، لكنه قال في تصريحات نقلتها الإذاعة نفسها إنه "لا يعلم شيئا عن كيفية إدارة الأمور في برشلونة".وأوضح: "أنا بعيد عن النادي منذ أكثر من 10 سنوات، ولا أعرف أي شيء بخصوص إقالة تشافي، ليس لي أي علاقة بذلك".يذكر أن بيب علق سابقا على إقالة تشافي في مايو/أيار الماضي بقوله: "عندما يُطرد مدرب ما فهذا يعني أن شيئا لم ينجح، ليس لدي رأي الآن، ولا أعرف ما حدث".واختتم: "ربما عندما أتحدث مع الناس في برشلونة سأعرف شيئا ما، هذا يظهر فقط أن المدربين تحت الضغط، عليك أن تفوز وإلا ستفقد وظيفتك".