نيمار يثير غضب جماهير الهلال (صورة)

ونشر نيمار عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة يظهر فيها مرتديًا قميص فريقه الأسبق سانتوس البرازيلي، مع قلبين باللونين الأبيض والأسود.جماهير الهلال أبدت انزعاجها، عبر منصة "إكس"، من ظهور لاعب الزعيم بشعار فريق آخر.وقال أحد الحسابات: "نيمار جاء للهلال للتصوير فقط"، وأضاف آخر: "هذا اللي فالح فيه، صور".وتمنى عدد من الجماهير رحيل نيمار عن الهلال، إذ قال أحدهم: "يارب إنه يلمح يبي ينتقل لهم"، وقالت مشجعة أخرى: "روح لهم وريحنا".وانتقل نيمار للهلال مطلع الموسم الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة ضخمة.ولعب النجم البرازيلي 5 مباريات مع الأزرق في كل البطولات، قبل أن يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي، خلال تشرين الأول 2023، وما زال يتلقى العلاج.ومن المتوقع أن يغيب نيمار عن انطلاقة الزعيم في الموسم الجديد، بسبب فترة التأهيل.لم تكن هذه هي أول مرة يبدي فيها نيمار حبه لسانتوس بعد انضمامه إلى الهلال، إذ حضر الجناح الدولي مباراة للفريق ذاته ضد كورينثيانز، وقبّل شعاره أمام الجماهير في شباط الماضي.ولعب نيمار لفريق سانتوس في الفترة من 2009 حتى 2013 قبل انتقاله إلى برشلونة.