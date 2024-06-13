اجتماعات "مرتقبة" في بغداد لمناقشة تحضيرات أسود الرافدين المقبلة

اتحاد الكرة سيشرع بمفاتحة الاتحادات القارية في المجاميع الأخرى من أجل خوض مباريات تجريبية خارج نافذة أيام الفيفا التي لا تتوفر خلال شهري تموز وآب المقبلين على أن تبدأ الفترة الدولية المقبلة ما بين (الثاني ولغاية العاشر) من أيلول المقبل التي ستنطلق فيها تصفيات المرحلة الحاسمة.وبحسب معطيات ونتائج الدور الثاني من التصفيات المونديالية وعطفاً على التصنيف الدولي (الفيفا) فقد تم تصنيف المنتخبات المتأهلة إلى ستة مستويات حيث احتل اليابان وإيران وكوريا الجنوبية المستوى الأول وجاء منتخبا قطر وأستراليا إلى جانب العراق في المستوى الثاني، أما السعودية فيشغل منتخبها المستوى الثالث رفقة أوزبكستان والأردن، وضم المستوى الرابع الإمارات وسلطنة عمان والبحرين وحلت منتخبات الصين وقيرغيزستان وفلسطين في القسم الخامس وأخيراً كوريا الشمالية وأندونيسيا والكويت في المستوى السادس.وكان الاتحاد الدولي قد منح القارة الصفراء ثمانية مقاعد ونصف المقعد حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ 18 المتأهلة إلى الدور الثالث من التصفيات الأولية بين 3 مجموعات، كل واحدة من 6 منتخبات، تلعب بنظام الدوري المجزّأ من مرحلتي ذهاب وإياب، إذ يتأهل المتصدر والوصيف من كلّ مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، في حين ستكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.