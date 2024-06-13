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اجتماعات "مرتقبة" في بغداد لمناقشة تحضيرات أسود الرافدين المقبلة
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
من المؤمل أن يعقد اتحاد الكرة والطاقم الفني المشرف على تدريب المنتخب الوطني الأول خلال الأيام المقبلة سلسلة من الاجتماعات التشاورية لوضع خارطة الطريق الخاصة بتحضيرات أسود الرافدين للتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والتي ستنطلق مطلع أيلول المقبل بانتظار الإعلان عن القرعة التي ستسحب في السابع والعشرين من الشهر الحالي.
اتحاد الكرة سيشرع بمفاتحة الاتحادات القارية في المجاميع الأخرى من أجل خوض مباريات تجريبية خارج نافذة أيام الفيفا التي لا تتوفر خلال شهري تموز وآب المقبلين على أن تبدأ الفترة الدولية المقبلة ما بين (الثاني ولغاية العاشر) من أيلول المقبل التي ستنطلق فيها تصفيات المرحلة الحاسمة.
وبحسب معطيات ونتائج الدور الثاني من التصفيات المونديالية وعطفاً على التصنيف الدولي (الفيفا) فقد تم تصنيف المنتخبات المتأهلة إلى ستة مستويات حيث احتل اليابان وإيران وكوريا الجنوبية المستوى الأول وجاء منتخبا قطر وأستراليا إلى جانب العراق في المستوى الثاني، أما السعودية فيشغل منتخبها المستوى الثالث رفقة أوزبكستان والأردن، وضم المستوى الرابع الإمارات وسلطنة عمان والبحرين وحلت منتخبات الصين وقيرغيزستان وفلسطين في القسم الخامس وأخيراً كوريا الشمالية وأندونيسيا والكويت في المستوى السادس.
وكان الاتحاد الدولي قد منح القارة الصفراء ثمانية مقاعد ونصف المقعد حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ 18 المتأهلة إلى الدور الثالث من التصفيات الأولية بين 3 مجموعات، كل واحدة من 6 منتخبات، تلعب بنظام الدوري المجزّأ من مرحلتي ذهاب وإياب، إذ يتأهل المتصدر والوصيف من كلّ مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، في حين ستكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.
وحصد منتخب العراق، (18) نقطة من أصل ست مباريات، متصدراً مجموعته الآسيوية السادسة بينما حل منتخب إندونيسيا بالمركز الثاني بواقع 10نقاط ومن ثم فيتنام بالمركز الثالث جامعاً سبع نقاط وأخيراً الفليبين بنقطة واحدة، كما سجلت كتيبة أسود الرافدين (17) هدفاً واستقبلت هدفين فقط.
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