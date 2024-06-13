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إحصائيات تؤكد تفوق "أسود الرافدين" على العرب بالتصفيات الآسيوية المزدوجة

رياضة

2024-06-13 | 03:45
إحصائيات تؤكد تفوق &quot;أسود الرافدين&quot; على العرب بالتصفيات الآسيوية المزدوجة
909 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أُسدل الستار على منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2026، وسط نتائج متباينة حققتها المنتخبات العربية بعد تأهل 9 منتخبات منها إلى الدور الحاسم من الحلم المونديالي.

حصيلة ما قدمته المنتخبات العربية في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة، ومجموع ما حصلت عليه من النقاط والأهداف والتوقعات المرتقبة:

9 منتخبات عربية تتأهل إلى الدور الحاسم
تمكن منتخب قطر من تزعم المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، فيما نجح المنتخب الكويتي بخطف البطاقة الثانية في اللحظات الأخيرة بعد احتلال الوصافة برصيد 7 نقاط، كما تأهلت عمان إلى الدور الحاسم بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة.

وفي المجموعة السادسة تأهل العراق متصدرًا للترتيب برصيد 18 نقطة، وتزعم الأردن المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، وجاءت السعودية في المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

أما المجموعة الثامنة فشهدت تأهل الإمارات متصدرة للترتيب برصيد 16 نقطة، ولحقت بها البحرين في الوصافة برصيد 11 نقطة، فيما شكلت فلسطين أجمل المفاجآت بالتأهل كوصيف للمجموعة التاسعة برصيد 8 نقاط.

وجاءت خيبة الأمل العربية بعد توديع سوريا المنافسات من بوابة المجموعة الثانية باحتلالها المركز الثالث برصيد 7 نقاط، كما خرج اليمن بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط، وجاء لبنان ثالثًا في المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط.

المنتخبات العربية جمعت في رصيدها مجتمعة (133) نقطة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة، كما تمكنت المنتخبات العربية من تسجيل (132) هدفًا، فيما تلقت شباكها مجتمعة (60) هدفًا مختلفًا من الخصوم.

الأفضل والأسوأ عربيًا في التصفيات الآسيوية
يعد المنتخب العراقي أفضل المنتخبات العربية حصدًا للنقاط في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة، باعتباره المنتخب العربي الوحيد الذي تمكن من حصد العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وهو المنتخب الآسيوي الثالث الذي يصل إلى هذا الإنجاز إلى جانب أستراليا واليابان.

وتأتي قطر والإمارات في المرتبة الثانية بحصد 16 نقطة لكل منهما، أما من حيث الأسوأ فيأتي اليمن في المرتبة الأخيرة؛ حيث اكتفى نجومه بحصد 5 نقاط في المجموعة الثامنة.

وعلى صعيد السجل التهديفي، يحتل المنتخب القطري الصدارة العربية بتسجيل نجومه 18 هدفًا، بمتوسط يصل إلى 3 أهداف في المباراة الواحدة، فيما يأتي العراق في المرتبة الثانية برصيد 17 هدفًا، ثم الأردن والإمارات ثالثًا برصيد 16 هدفًا لكل منهما.

من ناحيتهما، يحضر لبنان واليمن في صدارة أسوأ المنتخبات العربية تهديفًا، حيث اكتفى كل منهما بتسجيل 5 أهداف في 6 مباريات، أما منتخبات الكويت وفلسطين فقد نجحا في التأهل رغم تسجيل 6 أهداف فقط في 6 مباريات.

ومن حيث الصلابة الدفاعية، تأتي ثلاث منتخبات عربية في القمة هي الإمارات وعمان والعراق، وجميعها تلقت هدفين فقط في 6 مباريات، وهو التصنيف الذي تتزعمه آسيويًا أستراليا واليابان التي خرجت بشباك نظيفة من هذه الجولة كاملة.

لكن من حيث الأسوأ، كان منتخب سوريا هو الأضعف من الناحية الدفاعية حيث تلقت شباك "نسور قاسيون" 12 هدفًا في 6 مباريات، علمًا أن 10 أهداف منها جاءت في مباراتين فقط، بعد السقوط أمام اليابان ذهابًا وإيابًا بالنتيجة ذاتها 0-5.

أفضل وأسوأ النتائج العربية
افتتح العراق أولى النتائج العربية الكاسحة في التصفيات الآسيوية بالفوز على إندونيسيا 5-1، لكن أعلى نتيجة عربية على الإطلاق سجلها المنتخب القطري بالفوز على أفغانستان 8-1 في ليلة كان بطلها المعز عبد الله صاحب الرباعية.

وأكمل الأردن نتائج العرب المثيرة بالفوز على باكستان 7-0، كما فازت سوريا على ماينمار 7-0، والبحرين على نيبال 5-0، وفلسطين على بنغلاديش 5-0.

أما أسوأ النتائج العربية، فتمثلت في خسارة سوريا أمام اليابان مرتين 0-5، وسقوط فلسطين أمام أستراليا 0-5، ولبنان أمام أستراليا 0-5، في نتائج تعكس مشكلات العرب من الناحية الدفاعية أمام كبار القارة.

صدارة تهديفية عربية
يحتل العرب صدارة التهديف في التصفيات الآسيوية المزدوجة، حيث يعتلي القطري المعز علي القمة التهديفية برصيد 7 أهداف، علمًا أن 4 أهداف منها جاءت في مباراة واحدة وتحديدًا في الشباك الأفغانية.

ولا يحتل المعز علي الصدارة وحيدًا، حيث يتشاركها مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، فيما يحضر الأردني موسى التعمري في المركز الرابع ضمن قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، ومواطنه علي علوان في المركز السابع برصيد 4 أهداف.

المصدر: winwin
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