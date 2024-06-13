إنجاز أوراق لاعب منتخب شباب العراق "بوتان أمين"

وقال ناصر في بيان ورد للسومرية نيوز، إن اللاعبَ شاركَ مؤخراً في معسكرِ منتخب الشباب الذي أقيمَ في بغدادَ، وخاض عدداً من المبارياتِ الودية، وتمّت إضافته إلى قائمةِ المنتخب الذي تنتظره مشاركةٌ قريبة في بطولةِ غرب آسيا للشباب، وتم إنجازُ المرحلة الأخيرة من أوراقه بإصدارِ جواز سفره بجهود مشتركة للمدير الإداري للمنتخب "نديم كريم" ولجنة اللاعبين المُحترفين في الاتحاد.يشار إلى أن اللاعبَ بوتان أمين، صاحب الـ ١٧ عاماً، يلعبُ في مركز الهجوم، ويعدُّ ضمن مجموعةِ اللاعبين المُحترفين في أوروبا الذين وقع اختيارُ الملاك التدريبيّ للمنتخب عليهم استعداداً للمُشاركاتِ المقبلة التي تنتظر منتخبنا الشبابي.