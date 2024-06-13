قاد الفريق لنهائي ابطال اوروبا.. دورتموند يعلن رحيل مدربه إدين ترزيتش

وقال النادي في بيان: "بوروسيا دورتموند والمدرب إدين ترزيتش قررا إنهاء الشراكة بينهما. طلب المدرب البالغ من العمر 41 عاما من دورتموند إنهاء عقده على الفور".وأضاف: "وافق النادي على الطلب بعد مناقشة الأمر سويا".ومن جانبه، قال ترزيتش لموقع النادي الرسمي "أعزائي أنصار بوروسيا دورتموند، على الرغم من أن الأمر يشعرني بألم شديد، لكنني أرغب في أن أقول لكم اليوم بأنني قررت ترك بوروسيا دورتموند".وأردف "قيادة هذا النادي الكبير إلى إحراز كأس ألمانيا ومؤخرا بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا كان شرفا كبيرا لي".وتابع "بعد نهائي دوري الأبطال مباشرة، طلبت الاجتماع بمجلس الإدارة لأنه كان لدي شعور بأنه بعد قضاء 10 مواسم في صفوف دورتموند (في عدة مناصب)، يتعين على النادي تعيين شخص آخر مع بداية جديدة".وكان دورتموند بقيادة ترزيتش قاب قوسين أو أدنى من التتويج بطلا للدوري الألماني موسم 2022-2023 عندما دخل المرحلة الأخيرة متقدما على بايرن ميونخ وكان يحتاج فقط إلى الفوز على أرضه على ماينز المتواضع، لكنه خسر اللقب بفارق الأهداف عن الفريق البافاري بتعادله مع ضيفه 2-2.وأنهى دورتموند الموسم المنصرم (2023-2024) في المركز الخامس في الدوري لكنه بلغ نهائي دوري الأبطال وخسر أمام ريال مدريد بهدفين دون رد.