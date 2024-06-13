Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اندلاع حريق على متن سفينة في خليج عدن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خطة بديلة لحفل افتتاح أولمبياد باريس

رياضة

2024-06-13 | 12:28
خطة بديلة لحفل افتتاح أولمبياد باريس
المصدر:
وكالات
606 مشاهدة

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس، عن البدء في إعداد خطة بديلة لإقامة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، إذا حالت المخاوف الأمنية دون إقامة الحفل الأصلي المخطط له على نهر السين.

وتتمثل الخطة الأصلية في إقامة الحفل خارج الملاعب لأول مرة في تاريخ الأولمبياد، في 26 تموز/يوليو القادم، ومن المقرر أن ينقل حوالي 160 قاربا، عدة آلاف من الرياضيين لمسافة 6 كيلو مترات في نهر السين.

لكن صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية، ذكرت نقلا عن شخصيات بارزة في اللجنة المنظمة للدورة، أنه تم إعداد حفل افتتاح مصغر، في حال اعتبار برنامج الحفل الكامل، الذي يضم أكثر من 300 ألف متفرج، محفوفا بالمخاطر.

وتتمثل الخطة البديلة في نقل الرياضيين من القرية الأولمبية في سان دوني بالحافلة إلى سفح برج إيفل، حيث ستعبر وفود الدول المشاركة بعد ذلك، جسر بونت دينا فوق نهر السين.

وسيتم إقامة الحدث بأكمله دون جمهور.

وقال مسئولون أمنيون للصحيفة، إن احتمال استخدام الخطة البديلة لا يزال منخفضا، حيث أشاروا إلى أنه في حال وجود تهديد مستهدف، سيتم ببساطة إلغاء حفل الافتتاح.

يذكر أن باريس تعرضت لهجمات إرهابية مروعة عام 2015، حيث وقعت أعمال عنف متفرقة منذ ذلك الحين.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
3 أرقام للحالات الطارئة.. سفارة العراق في السعودية تعلن تعليق خدماتها القنصلية
24.46%
07:51 | 2024-06-12
3 أرقام للحالات الطارئة.. سفارة العراق في السعودية تعلن تعليق خدماتها القنصلية
07:51 | 2024-06-12
المهاجمون في قفص الاتهام.. السومرية تستعرض مؤشر سلبي يلاحق منتخب العراق
16.79%
04:58 | 2024-06-12
المهاجمون في قفص الاتهام.. السومرية تستعرض مؤشر سلبي يلاحق منتخب العراق
04:58 | 2024-06-12
التربية تحدد موعد انتهاء عملية الفحص والتدقيق لدفاتر الثالث متوسط الامتحانية
14.89%
12:03 | 2024-06-12
التربية تحدد موعد انتهاء عملية الفحص والتدقيق لدفاتر الثالث متوسط الامتحانية
12:03 | 2024-06-12
بطولة العراقية هدى حسين.. قرار كويتي جديد بقضية مسرحية &quot;في زين الزمان&quot;
14.87%
06:52 | 2024-06-12
بطولة العراقية هدى حسين.. قرار كويتي جديد بقضية مسرحية "في زين الزمان"
06:52 | 2024-06-12
ليلى عبد اللطيف تتصدر المشهد مجدداً.. نبوءتها عن شيرين عبد الوهاب تحققت!
14.69%
05:16 | 2024-06-12
ليلى عبد اللطيف تتصدر المشهد مجدداً.. نبوءتها عن شيرين عبد الوهاب تحققت!
05:16 | 2024-06-12
&quot;شطر وجهه لنصفين&quot;.. شخص يقتل ابن عمه بطريقة مروعة جنوبي بغداد (فيديو)
Play
14.3%
05:33 | 2024-06-12
"شطر وجهه لنصفين".. شخص يقتل ابن عمه بطريقة مروعة جنوبي بغداد (فيديو)
05:33 | 2024-06-12
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

خسائر مادية.. اندلاع حريق وسط كربلاء
Play
خسائر مادية.. اندلاع حريق وسط كربلاء
10:40 | 2024-06-13
"بزنس انتل".. الشركة الامنية تعمل رغم العراقيل
Play
"بزنس انتل".. الشركة الامنية تعمل رغم العراقيل
05:40 | 2024-06-13
مشروبات الطاقة.. خطر مميت!
Play
مشروبات الطاقة.. خطر مميت!
03:04 | 2024-06-13
مراقبون: حظوظ "العيساوي" ارتفعت لاسيما بعد الانشقاقات الاخيرة بحزب تقدم
Play
مراقبون: حظوظ "العيساوي" ارتفعت لاسيما بعد الانشقاقات الاخيرة بحزب تقدم
16:17 | 2024-06-12
اندلاع حريق في مطعم شمال بغداد
Play
اندلاع حريق في مطعم شمال بغداد
13:51 | 2024-06-12
بعد المعامل والعبيدي.. الكاظمية تخرج بتظاهرة لتشيع "الماء والكهرباء" (فيديو)
Play
بعد المعامل والعبيدي.. الكاظمية تخرج بتظاهرة لتشيع "الماء والكهرباء" (فيديو)
13:28 | 2024-06-12
أهالي منطقتي العبيدي والمعامل يشيعون نعش الكهرباء ويعزون أنفسهم.. (فيديو وصور)
Play
أهالي منطقتي العبيدي والمعامل يشيعون نعش الكهرباء ويعزون أنفسهم.. (فيديو وصور)
11:44 | 2024-06-12
بالفيديو.. الخطوط الجوية رداً على حملات التسقيط: حققنا أعلى نسبة مبيعات
Play
بالفيديو.. الخطوط الجوية رداً على حملات التسقيط: حققنا أعلى نسبة مبيعات
10:37 | 2024-06-12
الشيخ سامي المسعودي: ندعو الحجاج إلى الالتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية
Play
الشيخ سامي المسعودي: ندعو الحجاج إلى الالتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية
10:09 | 2024-06-12
جسر الجادرية ببغداد يشهد محاولة انتحار لفتاة (فيديو)
Play
جسر الجادرية ببغداد يشهد محاولة انتحار لفتاة (فيديو)
06:01 | 2024-06-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.