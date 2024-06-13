خطة بديلة لحفل افتتاح أولمبياد باريس

وتتمثل الخطة الأصلية في إقامة الحفل خارج الملاعب لأول مرة في تاريخ الأولمبياد، في 26 تموز/يوليو القادم، ومن المقرر أن ينقل حوالي 160 قاربا، عدة آلاف من الرياضيين لمسافة 6 كيلو مترات في نهر السين.لكن صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية، ذكرت نقلا عن شخصيات بارزة في اللجنة المنظمة للدورة، أنه تم إعداد حفل افتتاح مصغر، في حال اعتبار برنامج الحفل الكامل، الذي يضم أكثر من 300 ألف متفرج، محفوفا بالمخاطر.وتتمثل الخطة البديلة في نقل الرياضيين من القرية الأولمبية في سان دوني بالحافلة إلى سفح برج إيفل، حيث ستعبر وفود الدول المشاركة بعد ذلك، جسر بونت دينا فوق نهر السين.وسيتم إقامة الحدث بأكمله دون جمهور.وقال مسئولون أمنيون للصحيفة، إن احتمال استخدام الخطة البديلة لا يزال منخفضا، حيث أشاروا إلى أنه في حال وجود تهديد مستهدف، سيتم ببساطة إلغاء حفل الافتتاح.يذكر أن باريس تعرضت لهجمات إرهابية مروعة عام 2015، حيث وقعت أعمال عنف متفرقة منذ ذلك الحين.