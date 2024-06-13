ريال مدريد يتجه نحو حارس جديد خلال الصيف

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية: "عودة تيبو كورتوا من الإصابة، تركت لونين في وضع غير مريح بالريال، خاصة بعدما حصل على مكانه بتشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا".وأضافت: "الأوكراني لم يمدد عقده مع الفريق الأبيض، ويريده عدد من الأندية الكبرى على رأسها يوفنتوس، كما أن ريال مدريد يعرض عليه الاستمرار وتمديد العقد".وأشارت: "ريال مدريد وجه أنظاره للتعاقد مع خوان جارسيا (23 عاما) حارس مرمى إسبانيول، استعدادا للرحيل الوشيك للأوكراني".وسيتعين على الريال التنافس مع عدد من أندية الدوري الإنجليزي إذا أراد التعاقد مع جارسيا، خاصة بعد تألقه مؤخرا مع إسبانيول.