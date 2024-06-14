بعد التأهل للتصفيات الحاسمة.. كاساس في "مأزق" واجتماع مرتقب مع اتحاد الكرة

واستطاع المنتخب العراقي، أن يضمن التأهل إلى التصفيات الحاسمة ونهائيات كأس آسيا 2027، بعدما حصد العلامة الكاملة في المجموعة السادسة التي ضمت منتخبات إندونيسيا وفيتنام والفلبين.مدرب المنتخب العراقي وقبل الدخول في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم يواجه تحدياً كبيراً، وهو عدم وجود الوقت لتجميع لاعبيه والتدريب لمعالجة الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية وخصوصاً في مباريات التصفيات المزدوجة.وكاساس في حيرة كبيرة، خصوصاً أن دوري نجوم العراق سينتهي في شهر يوليو/ تموز المقبل، إذ سيخضع لاعبو العراق المحليون إلى فترة راحة سلبية بعد موسم شاق وطويل، لذلك سيكون من الصعب إعدادهم في هذه الفترة، إلا بطلب من الاتحاد العراقي الذي قد يتدخّل لحل هذه المعضلة.والأمر سيكون أصعب بالنسبة للاعبين المحترفين في أوروبا، خصوصاً أن الأندية هناك ستبدأ بمعسكرات تدريبية في شهر يوليو/ تموز المقبل كما ستبدأ اللعب في الموسم الكروي الجديد خلال شهر أغسطس/ آب المقبل وأثناء الشهرين المقبلين لن تكون هناك (أيام فيفا)، لذلك سيكون من الصعب جداً حضورهم مع المنتخب العراقي.وبحسب winwin، فان كاساس سيعقد اجتماعاً مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، لبحث إمكانية إقامة تجمع صغير في البصرة أو في إسبانيا قبل الدخول في التصفيات كي يبدأ الكادر التدريبي الإسباني بوضع الحلول والخطط اللازمة قبل الدخول في التصفيات الحاسمة.يذكر أن الدور الثالث والحاسم في التصفيات الآسيوية، سيشهد تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب.ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.