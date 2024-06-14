اليوم.. أربيل يلاقي الطلبة في مباراة مؤجلة بدوري النجوم

ويطمح فريق الطلبة بالعودة إلى بغداد بنقاط المباراة الكاملة بعد أن استعاد نغمة الفوز في مباراته الماضية المؤجلة من الجولة الـ (23) على حساب نوروز بهدف دون رد ويطمح إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والظفر بنقاط اللقاء والتي ستعيده إلى وضعه الطبيعي ".ويعاني الفريق الشمالي كثيراً هذا الموسم كونه خسر مباراته المؤجلة الماضية مع الكهرباء بثلاثية، وسيحاول اليوم تصحيح المسار وتحسين موقعه في سلم ترتيب فرق دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024)".ويحتل فريق الطلبة المركز الثامن برصيد (45) نقطة، فيما يقبع فريق أربيل في المركز الخامس عشر وفي جعبته (32) نقطة وهو مركز لايليق بتاريخ وسمعة النادي".