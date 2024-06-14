نظام البطولة والجوائز المالية والمواعيد.. كل ما تريد معرفته عن "يورو 2024"

سيشهد يورو 2024 نظاماً معدلاً يضمن المزيد من العدالة والتنافسية بين الفرق، بالإضافة إلى الجوائز المالية السخية التي تعد حافزاً للمنتخبات لبذل أقصى جهد. تعتبر الجوائز المالية ليست فقط مكافأة للفوز، بل أيضاً تمثل دعماً مالياً مهماً لتطوير الرياضة في الدول المشاركة.مع اقتراب انطلاق البطولة، تزداد التوقعات والتكهنات حول من سيتوج باللقب الأوروبي هذا العام. يترقب العالم أداء الفرق واللاعبين الذين سيخلدون أسماءهم في تاريخ كرة القدم الأوروبية من خلال هذه البطولة الكبرى.يورو 2024، الحدث الكروي المرتقب، يعتمد على نظام تنافسي مُعتمد من النسخ السابقة، حيث يجد 24 منتخباً أنفسهم مقسمين إلى ست مجموعات تضم كل منها أربعة فرق. هذا التقسيم يفتح المجال لكل فريق لخوض ثلاث مباريات حاسمة في دور المجموعات، مواجهاً كل منافسيه مرة واحدة لضمان توزيع النقاط العادل والفرص المتساوية.بعد انتهاء مرحلة المجموعات، يتقدم إلى الدور الـ16 الفرق الأولى والثانية من كل مجموعة بجانب أفضل أربع منتخبات حاصلة على المركز الثالث. تضمن هذه الآلية تحفيز كل فريق على تقديم أفضل ما لديه حتى اللحظات الأخيرة من مباريات المجموعة.وفي حال التعادل في النقاط، يتم اللجوء لمعايير فض التعادل الذي يشمل أولاً مقارنة النقاط المحصلة في المواجهات المباشرة، يليها فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة. يتبع دور المجموعات أدوار إقصائية تبدأ من الدور الـ16 وتصعد بالفرق عبر مباريات فاصلة يمكن أن تمتد لوقت إضافي وركلات ترجيح إذا لزم الأمر، قاصدين الوصول إلى المباراة النهائية حيث يُتوج البطل.مع استئناف الأنشطة الكروية بعد التوقف الناتج عن جائحة "كوفيد-19″، أدخلت تعديلات جوهرية على قوانين اللعب لتعزيز المرونة وحماية اللاعبين. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" قد أقر إمكانية إجراء خمس تبديلات لكل فريق خلال المباريات، بالإضافة إلى تبديل سادس في حالة اللجوء إلى الوقت الإضافي في مباريات خروج المغلوب، لمواجهة التحديات البدنية المتزايدة.كما زادت المرونة في قوائم الفرق، حيث سمح "ويفا" للمدربين باستدعاء ما بين 23 إلى 26 لاعباً لكل بطولة، مع السماح بتسجيل جميع هؤلاء اللاعبين في قائمة المباراة. هذه الخطوة توفر للمدربين خيارات أوسع للتكتيكات وإدارة الفريق خلال البطولة.بالإضافة إلى ذلك، وفر "ويفا" المرونة للفرق بإمكانية استبدال أي لاعب قبل المباراة الأولى في حالة تعرضه لإصابة أو مرض خطير مؤكد طبياً. هذا الاستثناء يسمح بتعويض الفرق عن الخسائر غير المتوقعة ويحافظ على التنافسية والعدالة في البطولة.في البطولات الدولية الكبرى مثل يورو 2024 "كأس أمم أوروبا"، يُعتمد نظام صارم للعقوبات لضمان اللعب النظيف والمنافسة العادلة. اللاعبون والإداريون، بمن فيهم المدربون، الذين يتعرضون للطرد من مباراة نتيجة لحصولهم على بطاقة حمراء يواجهون الإيقاف تلقائياً عن المباراة التالية في البطولة. هذه القاعدة تهدف لردع السلوكيات غير الرياضية والمخالفات القوانين.في حالات الخروقات الخطيرة، يملك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصلاحية لتقديم قضايا التأديب إلى لجنته التأديبية، التي يمكنها بدورها تصعيد العقوبات لتشمل عقوبات إضافية تتجاوز نطاق البطولة الحالية. هذا يضمن عدم تكرار السلوكيات المضرة في البطولات المستقبلية ويحافظ على نزاهة اللعبة.أما بالنسبة للإنذارات، فيُنظم الأمر بطريقة تضمن عدم تراكم العقوبات بشكل يعيق الفرق دون سبب مبرر. اللاعبون والإداريون الذين يحصلون على بطاقتين صفراوين يُعلقون لمباراة واحدة، لكن "عداد" الإنذارات يتم إعادة تعيينه إلى الصفر بعد نهاية الدور ربع النهائي، ما يتيح للاعبين الذين يتقدمون إلى مراحل متأخرة من البطولة اللعب بحرية أكبر ودون خوف من الإيقاف بسبب تراكم الإنذارات من الأدوار الأولية.الملاعب المختارة لاستضافة المباريات تتميز بمرافقها المتطورة وقدرتها على إدارة أحداث بحجم وأهمية يورو 2024. تشمل هذه المدن كبرى العواصم والمراكز الرياضية في ألمانيا، حيث تتوزع الملاعب بشكل يضمن سهولة الوصول والتنقل للفرق والجماهير على حد سواء، وهي كالتالي:تنطلق مباريات دور المجموعات من 14 إلى 26 يونيو/حزيران 2024، حيث تبدأ المنافسات بالمرحلة التمهيدية. بعد ذلك، تبدأ الأدوار الإقصائية في 29 يونيو/حزيران، وتستمر حتى انتهاء فعاليات دور الـ16 في 2 يوليو/تموز 2024.تُقام مباريات دور ربع النهائي في 5 و6 يوليو/تموز 2024، تليها مباراتي الدور نصف النهائي في 9 و10 يوليو/تموز 2024. وتختتم البطولة بالمباراة النهائية التي ستُقام في 14 يوليو/تموز 2024.خلال مسابقة اليورو 2024 المقامة في ألمانيا تختلف الجوائز المادية بين الفرق المشاركة حسب عدد المباراة التي فاز بها والأدوار التي وصل إليها، إذ تصل القيمة المالية إلى ما يلي:كشفت شركة "أديداس"، الراعي الرسمي للكرات في بطولات "فيفا"، عن تطوير كرة قدم مزودة بتقنية متقدمة تعزز دقة القرارات في مواقف التسلل، وذلك تحت مسمى "فوسبال ليبه" أو "FUSSBALL LIEBE"، التي تعني "حب كرة القدم" بالألمانية.هذه الكرة، التي أول ظهور لها كان في كأس العالم 2022، ستستخدم رسمياً في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.الكشف عن هذه الكرة تم في برلين، بالتعاون بين "يويفا" و"أديداس". الكرة مجهزة بشريحة وجهاز جيروسكوب يرسلان البيانات 500 مرة في الثانية، ما يسجل نقطة الركل بدقة فائقة. هذه التقنية تمكن الحكام من استخدام الصور ثلاثية الأبعاد وزوايا الكاميرا المتعددة لاتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن التسلل.أكد "يويفا" أن هذه التقنية توفر رؤية غير مسبوقة لحركة الكرة، وتسهم بشكل فعال في عملية التحكيم، خاصة مع استخدام التحكيم الفيديوي المساعد. بالإضافة إلى ذلك، أشاد بالجوانب المستدامة للكرة "فوسبال ليبه"، التي تضم مواد مثل البوليستر المعاد تدويره، الحبر المائي، ألياف الذرة، قصب السكر، ولب الخشب.التأثير العملي لهذه التقنية أصبح جلياً خلال كأس العالم 2022، حيث ساهمت في احتساب هدف برونو فيرنانديز للبرتغال ضد أوروغواي، في موقف شهد اعتقاد كريستيانو رونالدو بأنه لمس الكرة أولاً قبل أن تتجاوز خط المرمى.تم طرح فكرة إقامة بطولة كرة القدم الأوروبية للمرة الأولى في عام 1927 من قبل هنري ديلوناي، الأمين العام للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لكن تنظيم البطولة لم يتحقق حتى عام 1958، بعد ثلاث سنوات من وفاته. تكريماً لجهوده، أُطلق اسم ديلوناي على كأس البطولة الممنوحة للفائزين.النسخة الأولى من البطولة، التي أُقيمت عام 1960 في فرنسا، شهدت مشاركة أربعة منتخبات في النهائيات من أصل 17 منتخباً خاضوا التصفيات. وقد نجح الاتحاد السوفييتي في تحقيق الفوز على يوغوسلافيا بنتيجة 2-1 في نهائي مثير بباريس. تجدر الإشارة إلى انسحاب إسبانيا من التصفيات ضد الاتحاد السوفييتي لأسباب سياسية، وكان من بين الغائبين البارزين عن التصفيات منتخبات: إنجلترا، هولندا، ألمانيا الغربية وإيطاليا.النسخة التالية من البطولة أُقيمت في إسبانيا عام 1964، حيث شهدت زيادة في عدد المشاركين بالتصفيات إلى 29 منتخباً. لكن، مرة أخرى، غابت ألمانيا الغربية، وانسحبت اليونان بعد التعادل مع ألبانيا التي كانت لا تزال في حالة حرب معها. في النهائيات، تغلبت إسبانيا المضيفة على حامل اللقب الاتحاد السوفييتي بنتيجة 2-1 في ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد.بقيت البطولة محافظة على شكلها في نسخة 1968 التي استضافتها وفازت بها إيطاليا. تميزت هذه النسخة بأول مباراة نصف نهائية تُحسم برمي عملة معدنية ونهائي انتهى بالتعادل 1-1 ضد يوغوسلافيا، ما استدعى إعادة المباراة التي فازت بها إيطاليا 2-0. شارك في هذه النسخة 31 منتخباً، ما يدل على ازدياد شعبية البطولة.بطولة 1972 التي استضافتها بلجيكا فازت بها ألمانيا الغربية بتغلبها على الاتحاد السوفييتي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية على ملعب هيسل ببروكسل، بفضل تألق غيرد مولر وهربرت فيمر. وأسهمت هذه البطولة في إعداد الأرضية لنجاح الفريق الألماني في كأس العالم 1974.أما بطولة 1976 في يوغوسلافيا، فكانت الأخيرة التي شاركت فيها أربع فرق فقط، وكان على البلد المضيف التأهل للمشاركة. حسمت تشيكوسلوفاكيا اللقب بالفوز على ألمانيا الغربية بركلات الترجيح، والتي شهدت تسديدة "بانينكا" الشهيرة، والتي وصفها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنها "ربما كانت أشهر ركلة جزاء على الإطلاق"، ما أكسب تشيكوسلوفاكيا الفوز بنتيجة 5-3.ألمانيا، القوة الكروية البارزة في أوروبا، نجحت في تحقيق الفوز بلقب البطولة القارية ثلاث مرات في الأعوام 1972، 1980، و1996، ما جعلها تتقاسم الرقم القياسي لأكثر الفرق تتويجاً باللقب مع المنتخب الإسباني، الذي صعد إلى منصة التتويج في أعوام 1964، 2008، و2012.من ناحية أخرى، تمكن كل من المنتخب الإيطالي، الذي يحمل اللقب حالياً، والمنتخب الفرنسي من الفوز بالبطولة مرتين. أما منتخبات روسيا، التشيك، البرتغال، هولندا، اليونان، والدنمارك، فقد تمكن كل منها من الفوز باللقب مرة واحدة، ما يعكس التنوع والتنافسية العالية التي تتسم بها بطولات كرة القدم الأوروبية.