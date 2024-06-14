شنيشل استقر على مجموعة لاعبين.. ترقب كبير لقائمة العراق المشاركة بالأولمبياد

ويستعد المنتخب الأولمبي العراقي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، إذ سيلعب في المجموعة الثانية بأولمبياد باريس إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.وأصبحت لديه مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، صورة متكاملة عن لاعبي العراق سواء ممن أعمارهم تحت 23 عامًا أو ممن يتخطون السن القانونية، إذ تابع شنيشل بدقة جميع مباريات المنتخب العراقي الأول وحتى تدريباتهم.وزيد تحسين سبق أن حصل على ثقة مدرب العراق الأول خيسوس كاساس، الذي يدرس استدعاءه بشكل دائم لصفوف المنتخب العراقي، خصوصًا أن تحسين لن يلعب مجددًا مع المنتخب الأولمبي العراقي بحكم سنه الذي سيتخطى الـ23 عامًا.كما ان كاساس وشنيشل، يتفقان على أهمية مدافع تورينو آدم طالب، إذ يرغب المدرب الإسباني في ضمه لصفوف الفريق العراقي الأول، لكن قبل ذلك يجب أن يتدرج بالمنتخبات العراقية وبالتحديد الفريق الأولمبي بعدما حصل على فرصة كافية مع منتخب شباب العراق.

ويسعى المنتخب الأولمبي العراقي، إلى مواصلة نجاحاته والتي بدأت بالتتويج بلقب بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، والتي أقيمت في بغداد وكربلاء.وسيكون المنتخب الأولمبي العراقي، ممثل العرب الوحيد من قارة آسيا في أولمبياد باريس 2024، بعدما احتل المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عامًا بتغلبه على إندونيسيا 2-1 بعد الأشواط الإضافية.وسيستهل المنتخب الأولمبي العراقي مبارياته في الأولمبياد بمواجهة أوكرانيا بتاريخ 24 يوليو/ تموز عند الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي للدوحة وبغداد، فيما سيواجه الأرجنتين في 27 يوليو/ تموز عند الساعة 4 مساءً وسيلاقي المغرب في 30 يوليو/ تموز عند الساعة 6 مساءً.رغم صعوبة المجموعة الثانية التي يوجد فيها المنتخب الأولمبي العراقي في الأولمبياد والتي تضم منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، إلا أنّ المنتخب يتطلع إلى تحقيق مفاجأة في البطولة والمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل في المجموعة.البداية كانت بالنسخة التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو، في عام 1980، عندما أوقعت القرعة المنتخب العراقي بالمجموعة الرابعة رفقة يوغوسلافيا وفنلندا وكوستاريكا.واستهل العراق مشواره بالفوز (3-0) أمام كوستاريكا، قبل التعادل (1-1) مع فنلندا، ثم بالنتيجة ذاتها أمام يوغوسلافيا، لكن الرحلة لم تستمر طويلا، حيث خسر العراق في ربع النهائي (4-0) على يد ألمانيا الشرقية.أما لوس أنجلوس 1984، تواجد المنتخب العراقي بالمجموعة الثانية التي ضمت أيضا: يوغوسلافيا، كندا، الكاميرون. وتذيّل العراق المجموعة بنقطة واحدة، حصدها من تعادله في الجولة الأولى (1-1) أمام كندا، قبل الخسارة (1-0) ضد الكاميرون، ثم بنتيجة (4-2) على يد يوغوسلافيا.وفي سول 1988، أوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الثانية، التي شملت كذلك: زامبيا، إيطاليا، جواتيمالا. وحلّ أسود الرافدين بالمركز الثالث في المجموعة، بعد التعادل في الجولة الأولى (2-2) أمام زامبيا، والفوز في الثانية (3-0) على جواتيمالا، قبل الخسارة (2-0) أمام إيطاليا.كما في ريو دي جانيرو 2016، لعب المنتخب العراقي حينها في المجموعة الأولى، التي ضمت أيضا: البرازيل، الدنمارك، جنوب إفريقيا. وحلّ العراق في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام الدنمارك (0-0)، والثانية ضد البرازيل بالنتيجة ذاتها، والثالثة أمام جنوب إفريقيا (1-1).