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الصينيون يمطرون حارس مرمى سنغافورة بالأموال!

رياضة

2024-06-14 | 08:06
الصينيون يمطرون حارس مرمى سنغافورة بالأموال!
المصدر:
وكالات
3,333 مشاهدة

أكد حارس مرمى منتخب سنغافورة المخضرم حسن ساني، أن مشجعي منتخب الصين لكرة القدم أرسلوا له الأموال لشكره على دوره غير المتوقع في الحفاظ على أحلامهم في التأهل إلى كأس العالم 2026.

وبات الحارس البالغ من العمر 40 عاما بطلا بين ليلة وضحاها في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، بعد أن ساهمت تصدياته خلال مباراة سنغافورة وتايلاند في مساعدة الصين على التأهل إلى الدور الثالث الحاسم من تصفيات كأس العالم.

وكانت آمال الصين في بلوغ الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 معلقة بخيط رفيع بعد خسارتها 0-1 أمام كوريا الجنوبية في الجولة السادسة الأخيرة من تصفيات الدور الثاني الثلاثاء الماضي.

في المقابل، كانت تايلاند تحتاج إلى الفوز على سنغافورة بفارق ثلاثة أهداف في بانكوك لتتجاوز الصين وتنتزع المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ما يعني القضاء على آمال الصين في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفازت تايلاند على سنغافورة ولكن بنتيجة 3-1 فقط، وذلك بفضل تصدي الحارس ساني لـ11 كرة خطيرة في مباراة اختير فيها أفضل لاعب فيها.

وقال ساني في تصريحات تلفزيونية، إن مشجعي منتخب الصين استخدموا حساب "عليباي" الخاص بمطعمه لتحويل الأموال إليه بعد أن تم تداول صور رمز الاستجابة السريعة (المربع) للدفع عبر الإنترنت.

وأعرب ساني عن دهشته لما يحصل له لكنه تساءل عما إذا كان إرسال الأموال مقابل أدائه يعتبر قانونيا.

وأضاف "لقد استمتعت بالأمر لفترة من الوقت. شعرت أن المال يأتي إلي"، من دون الكشف عن المبلغ الذي حصل عليه.

وتابع "لكن بدأت أفكر، متى سيتوقف هذا الأمر؟ هل هو قانوني؟".

وبدأ ساني يحث المشجعين الصينيين على التوقف عن تحويل الأموال له وقال في هذا الصدد "أعتقد أن علينا أن نتوقف في مكان ما".

وبدأ المواطنون والسياح الصينيون في سنغافورة يزورون مطعم ساني الواقع في الضواحي الشرقية للمدينة لشكره، حتى أن الطعام نفد من المطعم أمس الخميس بسبب الطلب القوي، وفقا لتقارير محلية.

وقال ساني إن هاتفه مليء أيضا بالرسائل ورسائل البريد الإلكتروني منذ صافرة النهاية مساء الثلاثاء.

وختم "من الواضح أن عائلتي صدمت قليلا من كل هذه الرسائل، لا سيما بناتي".


Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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