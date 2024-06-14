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تراجع مفاجئ لأتحاد جدة عن ضم ناتشو.. ما شأن بنزيما؟

رياضة

2024-06-14 | 10:04
تراجع مفاجئ لأتحاد جدة عن ضم ناتشو.. ما شأن بنزيما؟
804 مشاهدة

تراجعت إدارة نادي الاتحاد السعودي عن صفقة ناتشو فيرنانديز قائد فريق ريال مدريد الإسباني، رغم التقارير التي أشارت لاقترابه من صفوف "العميد".

ويعد ناتشو أحد أبرز لاعبي ريال مدريد خلال الموسم الماضي، حيث أسهم في تتويج الفريق "الملكي" بألقاب الدوري الإسباني والسوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وأكدت تقارير صحفية مساء يوم الخميس اقتراب ناتشو من ارتداء قميص الاتحاد، بتوصية من الفرنسي كريم بنزيما نجم "النمور" الذي رشحه مع العديد من الأسماء الأوروبية الكبرى.

قال الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إن "الاتحاد تراجع عن الصفقة، لأن هناك بعض المسؤولين داخل الإدارة لا يريدون ضم ناتشو".

وأوضح أن "الصفقة لا تمثل أهمية لجزء كبير من إدارة النادي السعودي، وبالتالي بدأت اللجنة الفنية في البحث عن أسماء أخرى".

يأتي ذلك رغم المستويات المميزة التي قدمها صاحب الـ34 عاما خلال الموسم الماضي على الصعيدين المحلي والأوروبي.

وقرر ناتشو الرحيل عن النادي الملكي بنهاية الشهر الجاري والاستماع إلى العروض المقدمة له من السعودية وأمريكا وإيطاليا.
يعتبر ناتشو أحد أهم إنتاجات قطاع الناشئين بريال مدريد، حيث تدرج في الفئات السنية حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 2012.

ومن وقتها، شارك ناتشو في 364 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 16 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

يعد ناتشو هو القائد التاريخي لريال مدريد وأكثر اللاعبين تحقيقا للألقاب بواقع 26 لقبا بالتساوي مع الكرواتي لوكا مودريتش.

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