للمرة الثانية خلال أسبوع.. انشيلوتي يخالف إدارة مدريد

أنشيلوتي أعلن خلال حوار تناقلته وسائل الإعلام المختلفة يوم الإثنين الماضي، رفض ريال مدريد فكرة المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، بسبب ضعف العائد المادي.لكن ريال مدريد أصدر بيانا بعدها بساعات قليلة نفى فيه ما جاء على لسان أنشيلوتي، وقال "يعلن نادي ريال مدريد أنه لم يتم في أي وقت من الأوقات التشكيك في مشاركته بكأس العالم للأندية 2025".وأضاف: "لذلك، سيلعب نادينا، كما هو مخطط له، هذه البطولة الرسمية التي سنخوضها بكل فخر وبأقصى قدر من الحماس لجعل الملايين من مشجعينا حول العالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد".على جانب آخر حاول أنشيلوتي تدارك الموقف، إذ قال في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "في مقابلتي مع الصحيفة الإيطالية، لم يتم تفسير كلماتي حول كأس العالم للأندية بالطريقة التي كنت أقصدها".بعد أيام قليلة من هذا الموقف، كشفت تقارير صحفية عن عدم ترحيب أنشيلوتي بالتعاقد مع ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ، الذي يحاول الريال ضمه.صحيفة" ريليفو" الإسبانية أكدت أن أنشيلوتي يفضّل تجديد عقد فيرلاند ميندي بشكل أكبر من صفقة ديفيز.ولا يقلل أنشيلوتي من شأن الصفقة المحتملة حال التوقيع مع ديفيز، لكنه يرى أن ميندي عنصر أكثر أهمية.يأتي ذلك بعدما ارتبط اسم ميندي بالرحيل عن ريال مدريد قبل نهاية عقده الذي يمتد حتى صيف 2025، في ظل عدم اقتناع إدارة النادي بمردوده الفني.