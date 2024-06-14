رسميا.. دورتموند يعين نوري شاهين مدربا جديدا للفريق

وقال دورتموند في بيان عبر موقعه الرسمي، إن "لاعب الفريق السابق شاهين، سيكون هو المدرب الجديد".ولفت إلى أن "هذا القرار جاء بعد المحادثات التي أجراها المدير التنفيذي للنادي لارس ريكن، والمدير الرياضي سيباستيان كيل".وكشف دورتموند أن "شاهين وقع على عقد سيربطه بالنادي الأصفر حتى 30 حزيران 2027، ليقود المهمة الفنية للفريق خلفا لترزيتش".وعمل شاهين صاحب الـ35 عاما، كمساعد مدرب لترزيتش منذ بداية عام 2024.وكان دورتموند بقيادة ترزيتش قاب قوسين أو أدنى من التتويج بطلا للدوري الألماني موسم 2022-2023 عندما دخل المرحلة الأخيرة متقدما على بايرن ميونخ وكان يحتاج فقط إلى الفوز على أرضه على ماينز المتواضع، لكنه خسر اللقب بفارق الأهداف عن الفريق البافاري بتعادله مع ضيفه 2-2.وأنهى دورتموند الموسم المنصرم (2023-2024) في المركز الخامس في الدوري لكنه بلغ نهائي دوري الأبطال وخسر أمام ريال مدريد بهدفين دون رد.