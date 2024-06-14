في مباراة مؤجلة.. الطلبة يتعادل سلباً مع اربيل في "نجوم العراق"

وجرت وقائع المباراة على أديم ملعب فرانسو حريري في اربيل بإقليم كردستان العراق، وذلك عند الساعة السادسة مساء.وبهذا التعادل، رفع الطلبة رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثامن، بينما رفع اربيل رصيده إلى النقطة 33 في المركز 14.