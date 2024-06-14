افتتاح يورو 2024.. "نوير" يدخل التاريخ

وبحسب أرقام "أوبتا" للإحصائيات يستعد نوير للمشاركة في مباراته رقم 35 على صعيد البطولات الدولية الكبرى (كأس العالم واليورو)، وبالتالي سيتخطى رقم فيليب لام القياسي كأكثر لاعبي ألمانيا مشاركة في البطولات الكبرى، بواقع 34 مباراة.ولا يتفوق على نوير في عدد المشاركة بالمباريات ببطولتي اليورو وكأس العالم معا، سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو (43) والإيطالي باولو مالديني (36).وشملت مشاركات نوير 19 مباراة في كأس العالم وتوج باللقب في نسخة 2014، كما شارك في 15 مواجهة باليورو وحقق أفضل نتائجه بالوصول إلى نصف نهائي نسختي 2012 و2016.