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في افتتاح يورو 2024.. ألمانيا تهزم اسكتلندا بخماسية
Alsumaria Tv
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هزم منتخب ألمانيا، نظيره الاستكتلندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، الجمعة، في افتتاح مباريات بطولة يورو 2024.
وسجل خماسية ألمانيا كل من فلوريان فيرتز (10) وجمال موسيالا (19) وكاي هافيرتز (45) ونيكلاس فولكروج (68) وإيمري تشان (90)، بينما سجل هدف اسكتلندا أنتونيو روديجر بالخطأ في مرماه (87).
وحصدت بالتالي ألمانيا أول 3 نقاط في البطولة، لتتصدر مبكرا ترتيب المجموعة الأولى التي تضم أيضا سويسرا والمجر.
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