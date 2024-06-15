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الإحصائيات ترجح ذلك.. منتخب العراق بقيادة كاساس يسعى لتكرار إنجاز 1986

رياضة

2024-06-15 | 02:37
الإحصائيات ترجح ذلك.. منتخب العراق بقيادة كاساس يسعى لتكرار إنجاز 1986
1,134 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يطمح الاتحاد العراقي لكرة القدم للوصول بعيدًا في التصفيات الآسيوية الحاسمة، بعدما نجح منتخب العراق في خطف العلامة الكاملة في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

واختتم المنتخب العراقي مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة، وفي جعبته 18 نقطة من 6 مباريات، إذ سجل 17 هدفًا، بينما تلقت شباكه هدفين فقط، ليتأهل إلى كأس آسيا 2027، وأيضًا إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال مؤخراً: "إن الظفر بالفوز والوصول إلى 18 نقطة من ست مباريات، وتحقيق العلامة الكاملة سيكون دافعًا مهمًّا لأسود الرافدين في مواصلة المشوار، والتقدم صوب تحقيق الحلم الأهم لجماهيرنا التواقة لتسجيل نجاحات مرتقبة على المستوى القاري".

وأضاف: "إننا وخلال ثمانية أشهر من التصفيات، تمكنا من خطف الفوز في جميع مبارياتنا التي لعبناها، وهو أمر يدفعنا إلى المطالبة بالمزيد، ونطمح لتحقيق الإنجاز الذي ننتظره منذ عقود، لقد استحق منتخب العراق الفوز، وتمكن من إسعاد الجماهير الوفية في مدينة البصرة، وملايين ممن تابعوا المباراة عبر الشاشة الصغيرة".

وأردف: "تحية للكادر التدريبي الذي نجح في قراءته الفنية، وإيصال اللاعبين إلى تقديم المستويات الأفضل، وتحية للاعبين الذين بذلوا قصارى جهدهم بهدف تسجيل الفوز، وشكرًا لكل الجهود الإدارية المبذولة طيلة فترة التصفيات، وشكرًا للجماهير المحبة التي آزرت وواظبت على التشجيع بطريقة حضارية أمتعت الجميع".

*منتخب العراق يحلم بتكرار إنجاز 1986
ولم يتمكن منتخب العراق من بلوغ كأس العالم سوى مرة واحدة، وكان ذلك في نسخة 1986 في المكسيك، إذ يعقد المنتخب العراقي الآمال بتكرار هذا الإنجاز بقيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس.

ومع تصدره للمجموعة بالعلامة الكاملة، يعد المنتخب العراقي هو الفريق العربي الوحيد في قارة آسيا الذي تأهل للدور النهائي بالعلامة الكاملة، إلى جانبه منتخبي اليابان وأستراليا.

كما أصبح العراق رابع أقل المنتخبات استقبالاً للأهداف بتلقيه هدفين فقط، بعد اليابان وأستراليا اللذين لم يستقبلا أي هدف، وبعد منتخب كوريا الجنوبية الذي استقبل هدفًا وحيدًا.

يذكر أن الدور الثالث "الحاسم" من التصفيات الآسيوية، سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة الـ18 على ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.
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