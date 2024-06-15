الإحصائيات ترجح ذلك.. منتخب العراق بقيادة كاساس يسعى لتكرار إنجاز 1986

واختتم المنتخب العراقي مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة، وفي جعبته 18 نقطة من 6 مباريات، إذ سجل 17 هدفًا، بينما تلقت شباكه هدفين فقط، ليتأهل إلى كأس آسيا 2027، وأيضًا إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.وأضاف: "إننا وخلال ثمانية أشهر من التصفيات، تمكنا من خطف الفوز في جميع مبارياتنا التي لعبناها، وهو أمر يدفعنا إلى المطالبة بالمزيد، ونطمح لتحقيق الإنجاز الذي ننتظره منذ عقود، لقد استحق منتخب العراق الفوز، وتمكن من إسعاد الجماهير الوفية في مدينة البصرة، وملايين ممن تابعوا المباراة عبر الشاشة الصغيرة".وأردف: "تحية للكادر التدريبي الذي نجح في قراءته الفنية، وإيصال اللاعبين إلى تقديم المستويات الأفضل، وتحية للاعبين الذين بذلوا قصارى جهدهم بهدف تسجيل الفوز، وشكرًا لكل الجهود الإدارية المبذولة طيلة فترة التصفيات، وشكرًا للجماهير المحبة التي آزرت وواظبت على التشجيع بطريقة حضارية أمتعت الجميع".ولم يتمكن منتخب العراق من بلوغ كأس العالم سوى مرة واحدة، وكان ذلك في نسخة 1986 في المكسيك، إذ يعقد المنتخب العراقي الآمال بتكرار هذا الإنجاز بقيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس.كما أصبح العراق رابع أقل المنتخبات استقبالاً للأهداف بتلقيه هدفين فقط، بعد اليابان وأستراليا اللذين لم يستقبلا أي هدف، وبعد منتخب كوريا الجنوبية الذي استقبل هدفًا وحيدًا.ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.