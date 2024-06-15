البطولة ستنطلق يوم الجمعة المقبل.. منصة شهيرة تتوقع بطل كوبا أمريكا 2024

وتقام بطولة "الكوبا" لعام 2024 بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على 4 مجموعات، وأبرزها منتخبات الأرجنتين والأوروغواي والبرازيل والتي تعد الأكثر تتويجًا بلقب هذه المنافسة.ونشر موقع "MIN 90" تقريرًا توقعت فيه منصة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات أن يكون منتخب الأرجنتين هو صاحب لقب بطولة كوبا أمريكا لعام 2024، وقدرت حظوظه في التتويج بلقب المسابقة على الأراضي الأمريكية بنسبة 30.8%.وجاء المنتخب البرازيلي في المركز الثاني بالنسبة للمنتخبات المرشحة لنيل لقب البطولة العريقة بنسبة 23.3 %، فيما حل منتخب الأوروغواي في المرتبة الثالثة بنسبة 12.6 %، وجاء منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع بـ 7.1 %، ثم المنتخب الكولومبي خامسًا بـ 6 %.ونجح ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي في فك النحس وطرد العقدة بنيله لقب كوبا أمريكا فوق الأراضي البرازيلية، ليحقق بعدها نجاحًا أكبر بفوزه بلقب كأس العالم في نسخة قطر 2022 إثر تغلبه في المباراة النهائية على المنتخب الفرنسي.وينتظر أن يكون الصراع حامي الوطيس بين منتخبات الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي من أجل نيل لقب النسخة الـ 48 لبطولة كوبا أمريكا 2024 التي ستجرى بالملاعب الأمريكية، كما أن المنتخبات الأخرى قادرة على صنع المفاجأة وحصد اللقب، وخطفه من الثلاثي الكبير.