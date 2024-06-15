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البطولة ستنطلق يوم الجمعة المقبل.. منصة شهيرة تتوقع بطل كوبا أمريكا 2024
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السومرية نيوز – رياضة
نشرت منصة "أوبتا" البريطانية للأرقام والإحصائيات توقعًا لهوية المتوج بلقب بطولة كوبا أمريكا 2024 التي ستحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها.
وتقام بطولة "الكوبا" لعام 2024 بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على 4 مجموعات، وأبرزها منتخبات الأرجنتين والأوروغواي والبرازيل والتي تعد الأكثر تتويجًا بلقب هذه المنافسة.
وستقام فعاليات البطولة العريقة خلال الفترة الممتدة ما بين 21 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز، وسيقام لقاء الافتتاح يوم 21 من الشهر ذاته بين المنتخبين الأرجنتيني والكندي.
منصة بريطانية تتوقع بطل بطولة كوبا أمريكا 2024 في أمريكا
ونشر موقع "MIN 90" تقريرًا توقعت فيه منصة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات أن يكون منتخب الأرجنتين هو صاحب لقب بطولة كوبا أمريكا لعام 2024، وقدرت حظوظه في التتويج بلقب المسابقة على الأراضي الأمريكية بنسبة 30.8%.
وجاء المنتخب البرازيلي في المركز الثاني بالنسبة للمنتخبات المرشحة لنيل لقب البطولة العريقة بنسبة 23.3 %، فيما حل منتخب الأوروغواي في المرتبة الثالثة بنسبة 12.6 %، وجاء منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع بـ 7.1 %، ثم المنتخب الكولومبي خامسًا بـ 6 %.
ويعتبر منتخب "التانغو" هو حامل لقب البطولة بعد تتويجه به في النسخة الماضية التي أقيمت عام 2021 عقب فوزه في النهائي على منتخب البرازيل بملعبه ماراكانا الشهير والتاريخي.
ونجح ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي في فك النحس وطرد العقدة بنيله لقب كوبا أمريكا فوق الأراضي البرازيلية، ليحقق بعدها نجاحًا أكبر بفوزه بلقب كأس العالم في نسخة قطر 2022 إثر تغلبه في المباراة النهائية على المنتخب الفرنسي.
ويعد المنتخب الأرجنتيني هو الأكثر تتويجًا بلقب بطولة أمريكا بواقع 15 مرة مناصفة مع المنتخب الأوروغواياني الذي يملك العدد نفسه من الألقاب، ويأتي منتخب "السامبا" البرازيلي في المرتبة الثانية في قائمة الفائزين بلقب المسابقة بـ 9 مرات.
وينتظر أن يكون الصراع حامي الوطيس بين منتخبات الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي من أجل نيل لقب النسخة الـ 48 لبطولة كوبا أمريكا 2024 التي ستجرى بالملاعب الأمريكية، كما أن المنتخبات الأخرى قادرة على صنع المفاجأة وحصد اللقب، وخطفه من الثلاثي الكبير.
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