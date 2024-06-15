ميسي يقود منتخب الارجنتين خلال كوبا أمريكا

كشف مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، اليوم السبت، عن القائمة النهائية لراقصي التانجو، التي ستخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا هذا الصيف.





وخرج من القائمة الأولية التي اختارها ليونيل سكالوني الثلاثي: باركو وباليردي وكوريا.

وتضم خيارات سكالوني 26 لاعبا، وهم:



حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز - أرماني - رولي.



الدفاع: مونتييل - مولينا - بيتزيلا - روميرو - كوارتا - أوتاميندي - ليساندرو مارتينيز - أكونا - تاليافيكو.



الوسط: جيدو رودريجيز - باريديس - ماك أليستر - دي بول - بالاسيوس - إنزو فرنانديز - لو سيلسو.



الهجوم: دي ماريا - كاربوني - ميسي - جارناتشو - جونزاليس - لاوتارو مارتينيز - جوليان ألفاريز.



ويلعب منتخب الأرجنتين حامل لقب النسخة الأخيرة 2021 في المجموعة الأولى التي تضم تشيلي وكندا وبيرو.

وجاء على رأس القائمة ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، وأنخيل دي ماريا نجم بنفيكا البرتغالي.وخرج من القائمة الأولية التي اختارها ليونيل سكالوني الثلاثي: باركو وباليردي وكوريا.وتضم خيارات سكالوني 26 لاعبا، وهم:حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز - أرماني - رولي.الدفاع: مونتييل - مولينا - بيتزيلا - روميرو - كوارتا - أوتاميندي - ليساندرو مارتينيز - أكونا - تاليافيكو.الوسط: جيدو رودريجيز - باريديس - ماك أليستر - دي بول - بالاسيوس - إنزو فرنانديز - لو سيلسو.الهجوم: دي ماريا - كاربوني - ميسي - جارناتشو - جونزاليس - لاوتارو مارتينيز - جوليان ألفاريز.ويلعب منتخب الأرجنتين حامل لقب النسخة الأخيرة 2021 في المجموعة الأولى التي تضم تشيلي وكندا وبيرو.