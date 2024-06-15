بنزيما يواجه أزمة جديدة مع اتحاد جدة

وكان الاتحاد قد تعاقد مع بنزيما خلال صيف 2023، بعد رحلة تاريخية مع ريال مدريد امتدت لنحو 14 عاما، ولكنه فشل في تقديم المستوى المطلوب.وتعرض صاحب الكرة الذهبية 2022، لانتقادات عديدة بسبب مستواه المتراجع، حيث أعلنت بعض جماهير الاتحاد، رغبتها في التخلص منه بصفة نهاية.وشهد الموسم الماضي، دخول بنزيما في أزمات شهيرة تسببت في رحيل المدرب البرتغالي السابق نونو سانتو، بالإضافة إلى صدامه مع المدير الفني الأرجنتيني الحالي مارسيلو جاياردو، بسبب عدم اتباع التعليمات.وتقرر استبعاد بنزيما عن معسكر الإمارات في كانون ثان الماضي، فضلا عن سحب شارة القيادة منه وخاصية تنفيذ ركلات الجزاء، بجانب عدم الزج به في قوائم بعض المباريات.وأشارت تقارير صحفية خلال الأيام الأخيرة، إلى أن بنزيما طلب من إدارة الاتحاد، ضرورة التعاقد مع بعض اللاعبين من القارة الأوروبية، وعلى رأسهم المدافع الإسباني ناتشو قائد ريال مدريد.وبعدما اقترب "العميد" من صفقة ناتشو بقوة، فقد تراجع بشكل مفاجئ، نظرا لرغبة بعض المسئولين داخل الإدارة في عدم ضم النجم الإسباني.وأوضح الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، الخبير في انتقالات كرة القدم، أن إدارة الاتحاد صوبت سهامها نحو نجوم آخرين خلال الميركاتو الصيفي.وبالتالي، فإن طلب بنزيما الجديد تم رفضه فيما يتعلق بضم ناتشو بشكل مبدئي، مما قد يساهم في وجود أزمة خلال الفترة المقبلة.وغير ذلك، فإن مستقبل النجم الفرنسي ليس واضحا حتى هذه اللحظة، بعدما ارتبط بالرحيل عن صفوف النادي الاتحادي خلال صيف 2024.يذكر أن بنزيما سجل 16 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 33 مباراة خاضها بمختلف المسابقات المحلية والقارية بجانب البطولة العربية.