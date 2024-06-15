بمباراة مؤجلة.. زاخو يهزم الجوية في "نجوم العراق"

تمكن فريق زاخو لكرة القدم، مساء السبت، من هزيمة ضيفه الجوية بهدف نظيف في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق.

وسجل هدف زاخو أمجد عطوان وذلك خلال الشوط الأول من المباراة التي اقيمت في ملعب زاخو. وبهذا الفوز يرتفع رصيد زاخو الى 58 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي الجوية في المركز الثاني برصيد 66 نقطة.