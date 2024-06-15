إسبانيا تكتسح كرواتيا بثلاثية في يورو 2024

حقق المنتخب الإسباني الانتصار بنتيجة (3-0) خلال مواجهة كرواتيا، مساء اليوم السبت، في مستهل مشوار الماتادور في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وسجل أهداف إسبانيا خلال اللقاء، ألفارو موراتا، فابين رويز، وداني كارفاخال في الدقائق (29، 32، و45+2).



وبهذا الانتصار يعتلي المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، ولكن بشكل مؤقت في انتظار مواجهة إيطاليا وألبانيا.