ستة أندية أوروبية تتسابق لخطف لاعب عربي

وذكرت شبكة "تيم توك" البريطانية اليوم السبت، أن أندية أستون فيلا ونوتنجهام فورست، وتولوز، وأولمبيك مارسيليا ترغب في التعاقد مع اللاعب السعودي.وأضافت أن الأندية الأربعة استفسرت عن إمكانية ضم اللاعب عن طريق وكيله ومسؤولي الهلال، إلا أنه لا يوجد أي اتفاق حتى الآن.من جانبه، أوضح ويل أونوين، الصحفي بصحيفة "جارديان" البريطانية الموثوقة، أن وست هام يونايتد ونيس أيضًا ضمن الأندية المهتمة بعبد الحميد.ويعتبر عبد الحميد، صاحب الـ24 عامًا، أحد أبرز المدافعين في آسيا، ويرتبط بعقد مع الهلال حتى عام 2025، وحسب تقديرات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص، تبلغ قيمة اللاعب السوقية 4 ملايين يورو.