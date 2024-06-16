رونالدينيو يوضح سبب إعلانه عدم تشجيع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا

وتنطلق منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تسضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من21 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.حيث قال نجم منتخب البرازيل السابق عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: إنه ليس لديه أي نية لمشاهدة مباريات البرازيل وتشجيعهم في كوبا أمريكاوأوضح رونالدينيو سبب تصريحاته الأخيرة في تصريحات جديدة أبرزها الصحفي فابريزو رومانو عبر شبكة سكاي سبورتس الإخبارية: “لقد قلت ذلك للحصول على رد فعل من الجميع”.وتابع رونالدينيو في تصريحاته: “سأشجع البرازيل كما لم يحدث من قبل، بالطبع أنا أشجعهم!، البرازيل تحتاج إلى هذا الدعم، فاللاعبين الشباب لديهم الكثير من المواهب وهم في حاجة ماسة إلى دعم الشعب البرازيلي”.واختتم حديثه: “إنها كوبا أمريكا الآن ويمكننا العودة باللقب، لقد تعاونت مع ريكسونا لدعم البرازيل، وسوف نقوم بإنشاء سلسلة ضخمة من الدعم للبرازيل”.*موعد مباراة منتخب البرازيل ضد كوستاريكامن المقرر أن يخوض منتخب البرازيل أولى مبارياته في كوبا أمريكا 2024 ضد نظيره الكوستاريكي، وستلعب البرازيل مباراتها الأولى في كوبا أمريكا فجر يوم 25 يونيو ضد كوستاريكا في لوس أنجلوس.وتنطلق المباراة في تمام الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة صباحا بتوقيت أبو ظبي.