بعيداً عن أزمة علي جاسم.. كاساس يتلقى خبراً ساراً قبل التصفيات الحاسمة

وينتظر مدرب أسود الرافدين عودة عدد كبير من اللاعبين المصابين في الفريق العراقي، من أجل تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جيدين على أمل تحسين أداء الفريق العراقي الذي شابه عدة مشكلات حسب مختصين.اللاعب العراقي كيفن يعقوب تماثل أخيرًا للشفاء بعد تأجيل عودته للملاعب لفترة طويلة جدًا بسبب وجود شكوك حول عدم تعافيه تمامًا من الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة في أثناء مباراة أسود الرافدين الودية أمام كولومبيا في 23 يونيو/ حزيران 2023.كما ان يعقوب ورغم غيابه عن المنتخب العراقي لفترة طويلة، قد استمر بالتواصل مع زملائه اللاعبين وكذلك مع مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس الذي أبلغه بأنه مهم له وسيكون ضمن خططه في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم"، فيما ان كاساس يهتم كثيرًا لأمر كيفن لأنه لاعب موهوب ويجيد اللعب في عدد من المراكز.وكان يعقوب قد أجرى في 20 يوليو/ تموز 2023 عملية جراحية ناجحة في لندن، لمعالجة الإصابة على مستوى أوتار الركبة، وتأجلت عودته في أكثر من مناسبة من أجل التماثل للشفاء الكامل قبل اللعب مجددًا، إذ لم يرغب بالمجازفة بالعودة قبل الحصول على الضوء الأخضر من الكادر الطبي المشرف عليه.