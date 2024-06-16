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يورو 2024.. منتخب هولندا يستهل مشواره بفوز مثير على بولندا
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السومرية نيوز – رياضة
حقق منتخب هولندا فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-1 على حساب نظيره البولندي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على أرضية ملعب "فولكسبارك" بمدينة هامبورغ الألمانية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بنهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024".
وانتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 1-1؛ حيث تقدمت بولندا بهدف عن طريق المهاجم آدم بوكسا في الدقيقة الـ16، عبر ضربة رأسية مُحكمة، قبل أن يتعادل منتخب هولندا في الدقيقة الـ29، من تسديدة قوية لنجم ليفربول كودي غاكبو.
وإجمالًا، شهد الشوط الأول أفضلية واضحة للمنتخب الهولندي، على صعيدَي الاستحواذ وصناعة الفرص، لكن الفريق عابه التسرع وإهدار الهجمات تباعًا.
وواصل منتخب هولندا هجومه في الشوط الثاني، وقد تمكن من تسجيل هدف الانتصار عند الدقيقة الـ83، بواسطة البديل فوتر فيغورست.
بهذا الفوز، حصد منتخب هولندا أول 3 نقاط في رصيده، ليتصدر ترتيب المجموعة، التي ستشهد مباراة أخرى بين منتخبَي فرنسا والنمسا، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى أيضًا.
مشكلة أمنية سبقت فوز منتخب هولندا على بولندا
يُذكر أن محيط ملعب المباراة عرف انتشارًا كبيرًا لقوات الشرطة الألمانية، وذلك بعد حادثة لإطلاق النار وقعت قبيل دقائق من انطلاق اللقاء.
ووفقًا لما أوردته تقارير، فإن إطلاق النار جاء بسبب حمل أحد الأشخاص "قنبلة حارقة". وأكدت شرطة مدينة هامبورغ الألمانية، أن الرجل المُصاب يتلقى العلاج الطبي حاليًّا، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
من جانبها، أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الشخص المُصاب كان يحمل فأسًا في يديه، إلى جانب "زجاجة مولوتوف"، وقد أطلقت الشرطة النار عليه 6 مرات، بعد تنبيهه أولًا بطلقة تحذيرية، حسب ما أفادت به تقارير محلية ألمانية.
ووفقًا لما ورد عن صحيفة "همبرغر مورغن بوست" الألمانية، فإن إطلاق النار حدث بعد صراخ الرجل، ورفضه إلقاء ما لديه من أسلحة، رغم تنبيهه بالطلقة التحذيرية.
وأكدت السلطات الألمانية أن هذه الحادثة وقعت على بُعد أكثر من كيلومتر من منطقة المشجعين؛ ولذلك استنتجت عدم وجود علاقة بمباراة كرة القدم بين منتخب هولندا ونظيره البولندي.
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