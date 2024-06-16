أمين الحموي يتحدث عن مشاركة العراق في الأولمبياد: فرصة لا تتكرر كل عام

السومرية نيوز – رياضة



أكد لاعب المنتخب الأولمبي العراقي أمين الحموي أن نجوم الفريق عازمون على تحدي المنتخب الأرجنتيني وبقية المنتخبات الأخرى، في مجموعة العراق بأولمبياد باريس 2024.





وقال الحموي إن "اللعب في أولمبياد باريس يعد حلمًا لكل لاعب، حيث الأنظار ستكون مسلطة على جميع اللاعبين الذين يرغبون بتقديم أنفسهم بأفضل صورة ممكنة، هذه الفرصة لا تتكرر في كل عام، لذلك يجب أن يكون التركيز والاستعداد في أعلى المستويات، لنقدم أفضل أداء ممكن، ونحن نستعد للحدث منذ انتهاء بطولة آسيا وحصد المركز الثالث المؤهل للأولمبياد".



وأضاف أمين الحموي: "لاعبو المنتخب الأولمبي العراقي جميعهم يمتلكون إصرارًا كبيرًا على مقارعة ومنافسة المنتخب الأرجنتيني، الذي يعد أحد المرشحين كالعادة للتتويج باللقب، سنظهر للجميع من هو الفريق العراقي، ويجب أن نخرج من المواجهة بنتيجة إيجابية، والعراق لديه سوابق في هذه المواجهات الكبيرة، تمامًا كما فعل الفريق العراقي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 أمام البرازيل، والتي انتهت بالتعادل".



وأكمل: "مجموعة العراق ليست سهلة إطلاقًا، المنتخب الأرجنتيني ليس هو الفريق الوحيد الذي يمتلك القوة، هناك المنتخبان المغربي والأوكراني أيضًا، العراق سيكون على موعد مع منتخبات من مختلف المدارس الكروية، ولن يكون هناك شيء سهل إطلاقًا، سنكون حذرين في جميع المواجهات، ونأمل أن يكون التوفيق حليفنا". وأوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.وقال الحموي إن "اللعب في أولمبياد باريس يعد حلمًا لكل لاعب، حيث الأنظار ستكون مسلطة على جميع اللاعبين الذين يرغبون بتقديم أنفسهم بأفضل صورة ممكنة، هذه الفرصة لا تتكرر في كل عام، لذلك يجب أن يكون التركيز والاستعداد في أعلى المستويات، لنقدم أفضل أداء ممكن، ونحن نستعد للحدث منذ انتهاء بطولة آسيا وحصد المركز الثالث المؤهل للأولمبياد".وأكمل: "مجموعة العراق ليست سهلة إطلاقًا، المنتخب الأرجنتيني ليس هو الفريق الوحيد الذي يمتلك القوة، هناك المنتخبان المغربي والأوكراني أيضًا، العراق سيكون على موعد مع منتخبات من مختلف المدارس الكروية، ولن يكون هناك شيء سهل إطلاقًا، سنكون حذرين في جميع المواجهات، ونأمل أن يكون التوفيق حليفنا".

ونوه أمين الحموي قائلاً: "في بعض الأحيان لا تتحقق النتائج كما نتمنى، لكن كل ما نريده هو تسجيل حضور قوي يليق باسم العراق ومكانته الكروية دوليًّا، كلنا أمل بأن نترك بصمة عراقية في المنافسات الأولمبية، لنؤكد التطور الحاصل بالكرة العراقية، وخصوصًا في السنوات الأخيرة"، بحسب winwin.



ويسعى المنتخب الأولمبي العراقي إلى مواصلة نجاحاته، والتي بدأت بالتتويج بلقب بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، والتي أقيمت في بغداد وكربلاء.



وسيكون المنتخب الأولمبي العراقي ممثل العرب الوحيد من قارة آسيا في أولمبياد باريس 2024، بعدما احتل المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عامًا، بتغلبه على إندونيسيا 2-1 بعد الأشواط الإضافية.