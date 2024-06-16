تعهد عراقي بإتمام أوراق اللاعبين المتواجدين في الدوري السويدي

وزارة الشباب والرياضة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، وعلى هامش زيارته للمملكة السويدية، ومشاركته في فعاليات بينالي للثقافة والفنون، حضر مباراة ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السويدي، لتشجيع اللاعبين العراقيين الذين ينشطون ضمن فرقه، برفقة لاعبي منتخبنا الوطني أمير العماري وحسين علي، ورئيس لجنة المغتربين أحمد الفلوجي".وأضافت، أن "المباراة جمعت فريقي هلسينغبورغ وأوربرو السويدي، حيث يلعب مع الفريق الأول كل من اللاعبين عمار محسن وسومر عبد الرزاق، والفريق المقابل يلعب معه اللاعبين لوكاس شليمون وبيتر كوركيس".وأشارت الى أن "المبرقع التقى باللاعبين العراقيين الذين ينشطون مع هذين الفريقين عدا اللاعب سومر الذي كان يعاني من وعكة صحية ولم يشارك في المباراة، متعهداً بمتابعة أوراقهم بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وإنجازها بأسرع وقت، لكي يستطيعوا تمثيل منتخباتنا الوطنية بكرة القدم، وتقديم الإضافة المهمة لكرتنا العراقية".