يورو 2024.. سلوفينيا تفرض التعادل على الدنمارك

اندفع منتخب الدنمارك هجوميًا منذ صافرة البداية سعيًا وراء تسجيل هدف التقدم، بينما اتّخذ منتخب سلوفينيا نهجًا حذرًا واعتمد على الهجمات المرتدة لاستغلال سرعة لاعبيه.حصل المنتخب الدنماركي في الدقيقة (11) على ركلة حرة مباشِرة في منطقة خطيرة من منتصف ملعب سلوفينيا على الجهة اليمنى. تولى كريستيان إريكسن تنفيذها بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، حيث قفز أندرياس كريستنسن عاليًا لاستقبال الكرة برأسية قوية، لكن كرته مرت بفارق بسيط فوق العارضة.في الدقيقة (17) هزّ نجم منتخب الدنمارك، كريستيان إريكسن، شباك الخصم بهدفٍ باهر، مستغلًا تمريرةً فنيةً بالكعب من زميله يوناس ويند، حيث انطلقت الكرة من ويند نحو منطقة الجزاء، ليقابلها إريكسن بحركةٍ استثنائية وهو يقف وحيدًا أمام المرمى. واضعًا الكرة ببراعةٍ في الزاوية البعيدة، مُعلنًا تقدم الدنمارك في النتيجة.اشتعلت آخر 15 دقيقة من الشوط الأول لمباراة الدنمارك وسلوفينيا، حيث شهدت صحوة قوية من لاعبي سلوفينيا. فسيطروا بشكلٍ كبير على منطقة وسط الملعب، وشنّوا هجمات مكثفة في محاولة لإدراك هدف التعادل، لكن صمود دفاع الدنمارك وحارس مرماه حال دون ذلك، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الديناميت" بهدف نظيف.فور انطلاق صافرة الشوط الثاني، شنّ لاعبو سلوفينيا هجومًا ضاريًا على مرمى الدنمارك، سعيًا وراء إدراك هدف التعادل. وازداد ضغطهم بمرور الوقت، ليثمر عن فرصة ذهبية في الدقيقة (67)، حيث انطلقت عرضية متقنة من الجبهة اليسرى ليقابلها آدم جنيزدا شيرين في قلب منطقة الجزاء، ويرسل رأسية قوية كادت أن تهز شباك الدنمارك، لكنها لسوء حظّه مرت بمحاذاة القائم الأيسر.مع حلول الدقيقة (77)، هزّ الظهير الأيسر إيريك بانغا شباك المنتخب الدنماركي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء! اصطدمت الكرة بمدافع الدنمارك مورتن هيولماند لتغير اتجاهها وتسكن شباك الحارس كاسبر شمايكل، حارمًا الدنمارك من النقاط الثلاثة وحقق التعادل لصالح سلوفينيا.انتهى اللقاء بين الدنمارك وسلوفينيا بالتعادل الإيجابي (1-1) ليحصد كل منهما نقطة في مستهل مشواريهما ببطولة يورو 2024.