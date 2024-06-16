يورو 2024.. منتخب إنجلترا يهزم صربيا ويتصدر مجموعته

ولم تجر مباراة منتخب "الأسود الثلاثة" وصربيا في أجواء عادية خارج أرضية ملعب "فيلتينس أرينا" بمدينة غيلزنكيرشن، وذلك بعد وقوع أعمال قبل ساعات من انطلاق المواجهة أدت إلى إصابة مشجع إنجليزي وضباط شرطة ألماني.وذكرت تقارير إعلامية إنجليزية بأنه لم يتم تحديد هوية جنسيات المشجعين الذين تسببوا في أحداث الشغب هذه، والتي استهدفت 30 مناصرا صربيا في إحدى حانات مدينة غيلزنكيرشن التي استضافت المباراة التي صنفت بعالية الخطورة بين المنتخبين.وأنهى منتخب إنجلترا الشوط الأول متقدما في النتيجة بـ (1-0) بهدف من توفيع جود بيلنغهام نجم ريال مدريد الإسباني في شباك المنتخب الصربي.وسجل بيليلنغهام هدف السبق للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة (13) بالرأس بعد تلقيه لعرضية دقيقة من طرف زميله بوكايو ساكا مهاجم نادي أرسنال.دخل المنتخب الصربي الشوط الثاني، وهو عازم على تعديل النتيجة، واعتمد بشكل كبير على العرضيات للوصول إلى مبتغاه، ولكنه لم ينجح في تجسيد هذا الهدف بسبب استبسال دفاع المنتخب الإنجليزي.ولاحت أمام المنتخب الإنجليزي فرصة لإضافة الهدف الثاني في المرحلة الثانية من اللقاء، ولكن رأسية هاري كين مهاجم بايرن الألماني ارتطمت بعارضة الحارس الصربي في الدقيقة (77).وكاد المنتخب الصربي أن يعدل النتيجة في الدقيقة (82)، ولكن تسديدة مهاجمه دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي تصدى لها جوردان بيكفورد حارس مرمى المنتخب الإنجليزي ببراعة.وبهذا الانتصار، تصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب مجموعته الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما تأخرا منتخب صربيا إلى المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط، بينما يتواجد منتخبا الدنمارك وسلوفينيا في المرتبة الثانية مناصفة بينهما بعد تعادلهما، اليوم الأحد، بنتيجة (1-1).