يقودها نيمار.. تشكيلة النجوم المستبعدين عن كوبا أمريكا 2024

وتشهد دائما كوبا أمريكا، تواجد العديد من الأسماء المميزة على مر التاريخ، والتي يأتي على رأسها الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن النسخة القادمة، ستشهد العديد من الغيابات لظروف مختلفة، ما بين إصابات واستبعاد فني من قبل المدربين.ووفقا لشبكة "ESPN"، فأن 4 نجوم من البرازيل، على رأس المستبعدين، بينهم بسبب الإصابة وهم نيمار نجم الهلال، وريتشارليسون مهاجم توتنهام، وإيدرسون حارس مانشستر سيتي، أو لاسباب فنية مثل كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد.وسيغيب ايضا الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما، والتشيلي أرتورو فيدال متوسط ميدان كولو كولو، بجانب المهاجم الأوروجوياني كافاني هداف بوكا جونيور.ونظمت الشبكة "تشكيلة المستبعدين" من كوبا أمريكا وجاءت كالاتي:حراسة المرمى: إيدرسونالدفاع: جاري ميديل (تشيلي) - روبرت أربوليدا (الإكوادور) - بيرفيس إستوبينان (الإكوادور)الوسط: كاسيميرو (البرازيل) - ماتياس فيسينو (أوروجواي) - فيدال (تشيلي) - ديبالا (الأرجنتين)الهجوم: نيمار (البرازيل) - كافاني (أوروجواي) - ريتشارليسون (البرازيل)