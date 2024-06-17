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إسبانيا تحبط مخططا لـ"داعش" قبل مهاجمته حافلة ريال مدريد

رياضة

2024-06-17 | 09:22
إسبانيا تحبط مخططا لـ&quot;داعش&quot; قبل مهاجمته حافلة ريال مدريد
2,085 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تمكنت الشرطة الإسبانية من القضاء على نشاط مؤسسة لها علاقة بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي، ودعت أنصارها إلى الاعتداء على حافلة تقل لاعبي نادي ريال مدريد وجماهير هذا النادي.

 
ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، أفادت بذلك صحيفة El Confidencial، وقالت إن الإرهابيين حددوا ملعب سانتياغو برنابيو، وهو الملعب الرئيسي لفريق ريال مدريد، كأحد أهدافهم. بالإضافة إلى ذلك، حرضت المؤسسة على تنفيذ الهجمات خلال بطولة كرة القدم الأوروبية في ألمانيا والألعاب الأولمبية في فرنسا.

ووفقا للصحيفة، اعتقلت الشرطة تسعة أشخاص. وجرت العملية بالتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وفي الوقت الحالي، أعلنت إسبانيا المستوى الرابع من التهديد الإرهابي من بين خمسة مستويات محتملة.

وذكرت الصحيفة بأن الشرطة الإسبانية، تعتقل بشكل دوري العديد بمن يشتبه بعلاقاتهم بالتطرف والإرهاب.

في وقت سابق، هدد تنظيم داعش باستهداف عدد من الملاعب الأوروبية مثل "ملعب الإمارات" في لندن، وملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس، وملعبي "سانتياغو برنابيو" و"سيفيتاس / متروبوليتانو" في مدريد، وحمل المنشور عبارة "اقتلوهم جميعا"، وبه رجل يرتدي ملابس سوداء ويحمل سلاحا.

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