أخبار اليورو.. رومانيا تصعق أوكرانيا بثلاثية دون رد

ونجح المنتخب الروماني في تحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته بالبطولة منذ نسخة عام 2000 في هولندا وبلجيكا، حينما تغلب على إنجلترا 3 /2 في دور المجموعات بتلك البطولة، ليصبح بذلك الفوز الثاني له خلال خمس مشاركات بمنافسات اليورو.وتقدم المنتخب الروماني في الدقيقة 29 عن طريق قذيفة من نيكولاس ستانسيو، قبل أن يضيف زميله رازفان مارين الهدف الثاني في الدقيقة 53.وفي الدقيقة 57 سجل دينيس دراجوش الهدف الثالث للمنتخب الروماني.