سلوفاكيا تحقق المفاجأة وتفوز على بلجيكا في اليورو

وسجل هدف المنتخب السلوفاكي اللاعب إيفان سكرانز في الدقيقة 7 من عمر المباراة.وألغى الحكم هدفًا سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 56 من عمر اللقاء لصالح منتخب بلجيكا، ثم عاد لإلغاء هدف ثانٍ للاعب البلجيكي في الدقيقة 87.وأهدر لوكاكو محاولة قريبة للمنتخب البلجيكي خلال المباراة التي شهدت سيطرة من جانب الشياطين الحمر، ولكن الدفاع الصلب للمنتخب السلوفاكي صنع الفارق.وأثار الأداء التحكيمي جدلًا، خاصة مع لقطة إلغاء الهدف الثاني قبل النهاية بدقائق لصالح لوكاكو.وبهذه النتيجة، سقط المنتخب البلجيكي في فخ الهزيمة ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة.ويحتل المنتخب الروماني صدارة ترتيب هذه المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في لقاء الجولة الأولى على حساب أوكرانيا 3-0.