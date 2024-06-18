أبرزها مواجهة البرتغال والتشيك.. مباريات اليوم من "يورو 2024"

ولحساب المجموعة السادسة، يحتضن استاد "سيغنال ايدونا بارك" مباراة تركيا وجورجيا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد، فيما ستنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق حسن العيدروس.وتميل الكفة في هذه المباراة لصالح تركيا التي لعبت سابقاً خمس مباريات أمام جورجيا انتهت ثلاثة منها للمنتخب التركي مقابل تعادل واحد وخسارة واحدة.وعند الساعة العاشرة مساءً، يلاعب المنتخب البرتغالي بقيادة النجم كرستيانو رونالدو منتخب التشيك، على استاد "ريد بول ارينا" وستنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق حفيظ الدراجي.وتميل الكفة في هذه المواجهة، إلى رفاق رونالدو الذين لعبوا خمس مواجهات أمام التشيك انتهت 4 منها لصالحهم مقابل خسارة وحيدة.يذكر أنه يشارك في البطولة الأوروبية 24 منتخبا، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو/ تموز المقبل.