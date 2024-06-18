نبأ غير سار بشأن إصابة مبابي

وذكرت شبكة "GFFN" الفرنسية أن هناك اشتباها في إصابة مبابي بكسر في أنفه بعد الاصطدام بالكتف الأيسر للمدافع النمساوي كيفن دانسو، في الأمتار الأخيرة من المباراة ليدفع ديديه ديشامب المدير الفني لفرنسا، لاستبداله في الدقيقة 90 وشارك مكانه أوليفييه جيرو.وقال ديشامب في تصريحات للقناة الفرنسية الأولى عقب المباراة: "من المحتمل أن يكون مبابي قد تعرض لإصابة بكسر في الأنف، إذا تأكدت الإصابة في هذه الحالة سيرتدي قناعا في باقي مباريات يورو".وتحدث عن المباراة قائلا: "سعيد بما فعله اللاعبون، أتيحت لنا فرص لتعزيز النتيجة وضمان الفوز ولكن كل جزء في المباراة كان صعبا، كان هناك فريق لديه رد فعل قوي".وختم ديشامب حديثه قائلا: "لم نفعل كل شيء بشكل جيد ولكن بشكل جماعي، كانت هناك صلابة وقوة دفاعية من قبلنا، كان بإمكاننا أن نكون أكثر دقة هجوميا ولكن من الجيد أن نبدأ البطولة بانتصار".ويلعب منتخب فرنسا ضد هولندا، الجمعة 21 يونيو/ حزيران، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".