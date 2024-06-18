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اليوم.. خمس مواجهات في افتتاح الجولة 33 من دوري نجوم العراق

رياضة

2024-06-18 | 03:04
اليوم.. خمس مواجهات في افتتاح الجولة 33 من دوري نجوم العراق
952 مشاهدة

تنطلق اليوم الثلاثاء، مواجهات الجولة 33 من دوري نجوم العراق، بإقامة خمس مباريات، ثلاثة منها في بغداد والأخرى في البصرة والكوت.

ويحتضن ملعب الساحر أحمد راضي في الساعة 4:45 عصراً مواجهة أصحاب الأرض (الكرخ) والكهرباء.

بينما تقام في ذات التوقيت، مباراة فريقي القاسم وأمانة بغداد على ملعب الكوت.

وفي تمام الساعة 7:30 مساءً، تتجه الأنظار إلى ملعب الزوراء الذي سيحتضن مواجهة النوارس مع كربلاء.

وفي التوقيت ذاته، تقام مباراتين تجمع (النجف والحدود) على أديم ملعب الشعب الدولي، و (الميناء ونفط الوسط) على ملعب الفيحاء.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر استئناف دوري نجوم العراق في الثامن عشر من الشهر الحالي بعد توقف لعدة أيام بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمباراتي إندونيسيا وفيتنام.

وتم تحديد يومي الثامن عشر والتاسع عشر لإقامة مباريات الجولة 33 من الدوري.

ويتصدر نادي الشرطة، ترتيب دوري نجوم العراق برصيد 73 نقطة، يطارده القوة الجوية برصيد 66 نقطة، فيما يحتل الزوراء المركز الثالث برصيد 63 نقطة، يليه زاخو برصيد 58 نقطة.

وفي المراتب الأخيرة، يقبع نادي القاسم في المركز 18 برصيد 25 نقطة، ثم أمانة بغداد في المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة، وأخيراً نفط الوسط برصيد 15 نقطة.
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